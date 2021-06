Požar koji je u utorak oko 11.30 buknuo na Narodnom trgu, u središtu Zadra, lokaliziran je i nema opasnosti od širenja vatre, potvrdio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zadar Željko Šoša.

- Borba s plamenom trajala je više od pet sati. Nema opasnosti od širenja vatre, a vatrogasci će na terenu dežurati cijelu noć. Moraju ugasiti sva mjesta na kojima ima izdimljavanja, ulaze u tzv. sendviče između zgrada i krovova. Negdje ima staklenih ploča, negdje izolacije od staklene vune i sve se to mora ukloniti. Trenutačno se uklanja krov, ima greda koje još tinjaju i to se sve mora ugasiti - rekao je Šoša Hini.

Požar je, pojasnio je, izbio u jednom od stanova u zgradi iz 14. stoljeća i potom se proširio na nekoliko drugih te na poslovne prostore.

Stanari su evakuirani i prije dolaska vatrogasaca, nitko nije ozlijeđen, a gasitelji su ulagali nadljudske napore da se zaustavi vatra jer je cijeli Poluotok požarna zona, istaknuo je Šoša.

Policijski očevid započet će tek kad vatrogasci napuste požarište, a na terenu ih je trenutačno 25.

Jedan od stanara je i radijski voditelj Davor Valčić.

- Izgorjelo je dosta toga i srušio se krov tako da je stan neupotrebljiv, znači, više ne živimo tu – rekao je za N1.

- Ženi je termin za tri dana, imamo klinku od 4,5 godine i psa. Imamo obitelj kod koje ćemo se snaći zasad – objasnio i rekao kako će od Grada dobiti privremeni smještaj.

- Taman smo sredili cijeli stan prije dolaska bebe, ovo je jedna psihološka borba – objasnio je.

Da gori zgrada u kojoj živi saznao je od prijatelja kojeg je sreo na Kalelargi.

- Kada smo došli ne mogu reći da mi je laknulo kada sam vidio da nije naš stan, ali kada sam vidio da gori stan do našeg, znao sam da, s obzirom na to da je ova zgrada stvarno tempirana bomba, ovo je stara zgrada, stare grede, to je sve suho, bilo je pitanje da nešto izgori zahvatilo bi sve i mislim da su vatrogasci napravili stvarno dobar posao, to je mogao biti domino efekt do Varoši i prema sv. Šimi, da je moglo izgorjeti pola Poluotoka danas – objasnio je i poručio kako bi volio barem spasiti što se spasiti da, kao što su dokumenti.

- Cijeli život nam je ostao u tom stanu, onda se nađeš u jednom trenutku na ulici i gledaš kako sve nestaje… I treba ući u novu životnu priču, bit će to sve dobro, sve je to za ljude, kažu – rekao je.