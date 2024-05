Tamara je prva umjetnica koja je njegovala glamurozan izgled i postala svjetska zvijezda

Sve nam je bliže otvorenje izložbe "Od boemstva do vječnosti" u Galeriji Klovićevi dvori, kojom će ljubitelji umjetnosti napokon doći na svoje. Izložba je to impresivnih umjetnina iz kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA), koju organiziraju 24sata uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba. Svečano otvorenje je 14. svibnja, a posjetitelji će je moći pogledati sve do 30. lipnja. Među najvećim zvijezdama izložbe djela su Edgara Degasa, čija nam stiže “Mala četrnaestogodišnja plesačica”, Henrija Matissea, od čijih nam djela dolazi “Ležeći akt” (“Aurore”) iz 1907., a tu je i Amedeo Modigliani, koji je samo dva mjeseca prije smrti naslikao portret “Annie Bjarne”.Stotinjak umjetničkih djela stiže iz ugledne galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru. Novi je to pogled na umjetnost 20. stoljeća otvorenim očima modernoga kolekcionara. Izložba je jedinstvena po tome što rekreira najširu panoramu umjetničkog života u Europi, Latinskoj Americi te Sjedinjenim Američkim Državama. Velik dio zbirke zauzimaju i žene koje su se istaknule u svom radu i postale poznate diljem svijeta.

Tamara de Lempicka | Foto: Profimedia

Jedna od njih je Tamara de Lempicka (1898. – 1980.), koja je rođena u bogatoj i kultiviranoj poljskoj obitelji. Poznata i kao jedna od prvih likovnih umjetnica koje su, u njenom slučaju zahvaljujući njegovanju glamuroznog imidža, postale svjetske zvijezde. Od 1907. godine školovala se u Lausannei i u internatu u Poljskoj. Vrhunac nevjerojatne popularnosti Tamare de Lempicke poklopio se s trijumfom stila art déco. Spektakularni svečani portreti umjetnice, koju su kritičari opisivali kao „kraljicu art décoa“ i „barunicu kista”, krasili su najmodernije interijere te postali neizostavna obilježja interijera divljih dvadesetih na TV-u.

➤ Ulje na platnu ‘Apstraktna kompozicija u crvenom i plavom II’ / ‘Crvena tvornica’, oko 1953. godine

Život Tamare de Lempicke uključivao je bijeg iz boljševičke Rusije, dva aristokratska muža, razdoblja depresije 1930-ih, preseljenje u SAD i povratak u poslijeratnu Europu, gdje njen raskošni postkubistički stil tad više nije bio moderan. U želji da se uklopi u nove trendove, umjetnica se početkom 1950-ih okreće apstrakciji. U početku je njezin rad još sadržavao naznake stvarnih predmeta, ali je vrlo brzo prešla na kompozicije temeljene na jednostavnim geometrijskim oblicima, poput "Apstraktne kompozicije u crvenom i plavom II". Ova apstraktna dvodimenzionalna kompozicija s oblicima koji podsjećaju na tvorničke dimnjake ima drugi naziv - "Crvena tvornica".

Draž apstrakcije bila je kratka vijeka. Za De Lempicku, koja je bila učenica Andréa Lhotea (umjetnika čiji se rad također nalazi u zbirci Zaklade MTA), čista se apstrakcija, sa svojim odvažnim mrljama boje i geometrijskim oblicima lišenim volumena, pokazala stranom.

Umjetnica je nastavila raditi iako je vjerovala da je njezinoj karijeri došao kraj. U 1960-ima se art déco smatrao beznadno zastarjelim. De Lempicka je bila u svojim sedamdesetima kad se skupina mladih trgovaca umjetninama zainteresirala za njene rane radove. Izložba 1972. godine u Parizu dočekana je s oduševljenjem. Art déco se vraćao u modu, a s njim i Tamara de Lempicka. Nije poživjela da vidi svoj novi trijumf. Niz izložbi u Japanu i prva akademska knjiga o njezinu radu pojavili su se godinu dana nakon njene smrti u Meksiku, koji je postao njen dom. Godine 1980., u skladu s njezinom željom, De Lempickin pepeo iz helikoptera su rasuli iznad vulkana Popocatépetl u središnjemu Meksiku.

Ulaznice za izložbu prodaju se na stranici eventim.hr , a moći će se kupiti i na blagajni Klovićevih dvora. Cijena ulaznica je 7 eura, a za studente, umirovljenike i djecu od 7 do 18 godina 6 eura. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulazak. Zbog svečane promocije izložba će za javnost biti otvorena od 15. svibnja.