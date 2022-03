Tank goriva skuplji za 62 kune! Do kada Vlada može utjecati na korigiranje cijene goriva?

Uz Vladinu intervenciju od utorka litru dizela plaćamo 12,53 kune, benzina 12,19 kuna, a plavog dizela 8,04 kuna. Premijer Andrej Plenković ističe da je to posljedica ruske agresije na Ukrajinu, zbog koje rastu cijene energenata. Hrvati od danas eurosuper 95 po litri plaćaju 0,82 kune, dizel 1,24 kune, a plavi dizel za 0,77 kuna skuplje. To znači da ćemo za spremnik od 50 litara eurosupera 95 platiti 41 kunu više nego do sada, a jednako velik spremnik dizela bit će nam skuplji za 62 kune.