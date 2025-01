Tanzanija potvrdila novi slučaj zaraze virusom Marburg

"Laboratorijski testovi provedeni u laboratoriju u Kageri i kasnije potvrđeni u Dar es Salaamu identificirali su jednog pacijenta zaraženog Marburg virusom", rekla je na konferenciji za novinare u Dodomi, gradu u središtu zemlje, kojoj je nazočio i glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Prošlog je tjedna tanzanijski ministar zdravstva zanijekao da je u toj afričkoj zemlji izbila epidemija rekavši da nitko nije bio pozitivan na virus.

On je to ustvrdio nakon što je WHO rekao da je primio pouzdana izvješća da je osam ljudi umrlo od moguće zaraze tim virusa u istom području 10. siječnja.

Žrtve su imale tipične simptome Marburga, uključujući glavobolju, visoku temperaturu, bolove u leđima, proljev, povraćanje krvi, slabost mišića i vanjsko krvarenje.

Virusna hemoragijska groznica ima stopu smrtnosti od čak 88 posto, a uzrokuje je virus sličan virusu ebole.

Hasan je rekla da je tim za brzi odgovor poslan u to područje kako bi pratio sve sumnjive slučajeve i pokušao obuzdati epidemiju.

Najmanje 25 sumnjivih slučajeva bili su negativni, rekla je.

Tedros je rekao da će WHO izdvojiti 3 milijuna dolara kako bi podržao napore za suzbijanje epidemije u Tanzaniji.

Ovo je drugo prijavljeno izbijanje bolesti u Kageri. U 2023. godini prijavljeno je ukupno devet slučajeva i šest smrtnih slučajeva.