- Vjerujem da su u bolnici učinili sve za moga tatu, da su poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da ga spase. No preminuo je, najbolji tata na svijetu, i duša našega kvarta. Onoga koji mu je ukrao novčanik sad samo molim da vrati tatine dokumente, a policiju i sve koji surađuju u istrazi pitam gdje je zapelo?, potresan je apel sina Gorana, koji je u ponedjeljak izgubio oca Ljubomira (65).

Sredinom siječnja njegov je otac s pogoršanim simptomima Covida završio u KB Dubrava, prvo na Pulmologiji a onda, jer mu se stanje dodatno pogoršalo, na respiratoru. Goran mu je na odlasku kolima hitne pomoći kod kuće u unutrašnji džep jakne, kako je ispričao, stavio novčanik, u kojem je bila i bankovna kartica. Za par dana majka se sjetila i novčanika te, intuitivno, poslala Gorana da s njenom karticom, budući da supružnici imaju punomoć za račun onog drugog, na bankomatu provjeri je li sve u redu.

Majka je u to vrijeme bila u samoizolaciji. Ustanovili su, što im je potvrđeno i u banci, da je s računa dvaput podignuto po 5.000 kuna, i to u Garden Mallu te u Sesvetama, a u Sesvetama su u jednoj trgovini za 300 kuna na karticu kupljene i cipele. Goran je odmah sve prijavio policiji, no rezultata, kaže, zasad još uvijek nema.

'Nejasno je zašto se još ne zna počinitelj, pa postoje kamere na bankomatima'

- Kako je moguće da se preko nadzornih kamera na bankomatima dosad već nije moglo otkriti tko je dizao novac, jer se zna i vrijeme kad je to bilo. Mama i ja, svi naši prijatelji smo shrvani tatinom smrću. Bio je nekoliko dana bolje, pa i bez respiratora, a onda mu se opet pogoršalo, i nije preživio, devastiran je Goran. U banci im je rečeno kako je iznos podignut s PIN-om, a tvrdi da on na kartici nije bio zapisan, i da ga je tata uvijek znao napamet.

- MIslim da ga nije imao zapisanog, uvijek ga je utipkavao iz glave. Ne bi trebalo biti komplicirano doznati tko je bio na bankomatu, i u trgovini cipela. Nejasno je zašto sve toliko traje. Nadam se da svi surađuju u istrazi, i da se ovo više nikome neće dogoditi. Iz bolnice nam je pak odgovoreno da su sve poduzeli no kartica nije pronađena, priča Goran.

Novih informacija iz bolnice, pitali smo i sami, zasad nema. Kako su odgovorili su siječnju, slučaj su i sami prijavili policiji, a ako se kod njih doista dogodila krađa, i istraga tako pokaže, netko će za nju morati kazneno odgovarati. Pojašnjeno je kako prilikom dolaska u Dubravu stvari pacijenata koji su pri svijesti nisu zapisivane i spremljene negdje drugdje, nego se to radi u slučaju pacijenata koji nisu u svjesnom stanju. Kad je Ljubomir Mrđa primljen na pulmologiju, bio je u svjesnom stanju, i nije bilo potrebe da mu se stvari uzimaju i zapisuju, a prilikom premještaja na respirator, novčanik s karticom među njegovim stvarima nije bio evidentiran, rečeno nam je tada u KB Dubrava.