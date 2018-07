'Tata je ubio mamu nakon što je imao aferu s mojom curom'

Britanac Gary Searle doživio je jednu od najgorih prijevara koje se nekome mogu dogoditi - njegova nevjenčana supruga prevarila ga je s njegovim ocem, a njihova afera na koncu je dovela do ubojstva njegove majke. Kada je šokantna istina izašla na vidjelo, Gary bio je slomljen, izdali su ga njegovi najbliži. No umjesto da prekine vezu s Anastasijom, 44-godišnjak je ipak odlučio ostati sa ženom s kojom je proveo devet godina.

Nedugo nakon otkrića o aferi, uslijedio je još gori šok. Njegov otac Stephen Searle ubio je njegovu majku, 62-godišnju Anne.

Nakon što je ovih dana u Velikoj Britaniji završilo suđenje u kojem je Stephen proglašen krivim, njegov sin Gary za medije je ispričao nevjerojatnu priču o nevjeri, lažima i tragediji i istaknuo da je sve što se dogodilo samo očvrsnulo njegov odnos s Anastasijom.

Gary Searle, 44, speaks out as his dad and former UKIP councillor Stephen, 62, is found guilty of his mum's murder https://t.co/Uh6I0xmjiU — Johnny Wagner (@JohnnyWagner777) July 18, 2018

Gary, koji se odrekao svojeg oca, o očevoj aferi s njegovom djevojkom je rekao: 'Kada sam saznao za sve to, srce mi se slomilo. Nisam mogao vjerovati da mi je čovjek kojeg sam obožavao i idolizirao mogao napraviti nešto takvo. Ali ja i Anastasia se toliko volimo, da ovo što se dogodilo samo nas je još više zbližilo. Ostat ćemo zajedno do kraja života, zajedno ćemo ostarjeti. Svi smo u životu napravili neke stvari na koje nismo ponosni.'

- Na kraju dana, već smo toliko toga prošli zajedno - dodao je.

- Ako nas ovo ne slomi, možemo preživjeti apsolutno sve. Ali iz očitih razloga, ja više nemam oca. Kada je moja majka preminula, osjećao sam se potpuno tupim. Ne samo da sam izgubio majku, izgubio sam i oca, koji mi je nekada bio najbolji prijatelj. Za njega bih učinio apsolutno sve, to što je napravio je strašna izdaja - objasnio je Gary.

Husband 'killed wife months after she discovered affair with their daughter-in-law'https://t.co/sqqKEXYJuo pic.twitter.com/Kd8gbHIlvY — Daily Mirror (@DailyMirror) July 9, 2018

Anastasia, koja je tvrdila da je Garyjev otac progonio sve dok nije 'popustila', izjavila je: 'Osjećala sam olakšanje kada je istina konačno otkrivena. Osjećala sam se toliko posramljeno i krivo. Želim da sada, kada je suđenje gotovo, ponovno zajednički izgradimo život. Vrijeme liječi sve rane.'

Bivši marinac upoznao je Anastasiju 2005. godine, kada su oboje počeli raditi u kuglani. Otpočeli su vezu 2009. godine, a par je tijekom godina veze dobio troje djece. Garyjevi roditelji Stephen i Ane tretirali su Anastasiju kao snahu.

U ožujku prošle godine, Stephen, koji je radio kao savjetnik u političkoj stranci UKIP (Stranka britanske neovisnosti) pozvao je Anastasiju na kavu. Sjeli su na kavu, a Stephen joj je rekao da šest godina nije imao seksualni odnos, i pitao 'može li ga ona učiniti sretnim'. Anastasia je odbila i otišla.

No Stephen nije stao na tome - počeo joj je slati svoje fotografije iz mlađih dana kada se bavio bodybuildingom - i u travnju, Anastasia je popustila pod pritiskom.

Foto: Facebook

- Kada mi je prišao bila sam potpuno šokirana i iznenađena. No u tom trenutku osjećala sam se jako ranjivom jer mi je baka bila u bolnici - tvrdi Anastasia.

- Oduvijek sam bila pomalo zastrašena od njega, vrlo je moćan, manipulativan i sklon kontroliranju - dodala je.

Bila sam glupa zbog toga što sam popustila, no on je iskoristio moju ranjivost, a meni je njega bilo žao'.

Afera je krenula kada je Anastasia došla u posjet obitelji. Ljubavnici su razmjenjivali eksplicitne fotografije i poruke. - Kad god sam pokušala prekinuti odnos, on mi je rekao da me treba. Osjećala sam se prljavo. Nakon sastanka s njim, odmah bih otrčala pod tuš.

Njihova afera trajala je nekoliko mjeseci. Garyjeva supruga počela je sumnjati da se nešto događa iza njezinih leđa. Uzela je suprugov telefon i pronašla je poruke u kojima su se dogovarali za susret u hotelu.

Na suđenju, Stephen je izjavio: 'Ponio sam se kao glupi stari gad i napravio strašnu pogrešku. Sve priznajem. Ne moram ni govoriti da je Anne bila strašno uzrujana'.

Anastasia je sve priznala Garyju. Htjela sam da sve zna, htjela sam da zna istinu, izjavila je.

Bizarni ljubavni trokut rasturila je cijelu obitelj. Stephenova druga dva sina, Stephen Jr (29) i Christopher (41) prestali su komunicirati s ocem.

No unatoč svemu što se dogodilo, Stephen je i dalje ostao opsjednut Anastasijom. Pokušavao je ponovno stupiti u kontakt s njom i slijedio je uokolo.

Anastasia je saznala da je Stephen zapravo već godinama opsjednut s njom, čak je prikupio hrpu njezinih fotografija koje je skinuo s njezinog profila na Facebooku.

- Na njegovom računalu našli smo moje fotografije iz vremena kada još nisam poznavala Garyja - kazala je.

Izrezivao je moju glavu s fotografija i lijepo ih na tijela porno glumica. Bojala sam ga se. Gary i ja smo promijenili brojeve telefona jer nismo htjeli da nas zove.

Njegova afera s Anastasijom dovela je do tragedije - u prosincu prošle godine, Stephen je zadavio svoju suprugu. Nakon što ju je ubio, nazvao je policiju i rekao: 'Upravo sam ubio svoju ženu'. Tvrdio je da je ubojstvo počinio u samoobrani, jer ga je Anne navodno napala kuhinjskim nožem.

NATIONAL NEWS: In a 999 call made on December 30 last year and played to jurors, Searle told police: "I've just killed my wife."https://t.co/dpHwDF99zw — Blackpool Gazette (@The_Gazette) July 17, 2018

No porota nije prihvatila njegovu verziju događaja. Poslije tri sata vijećanja, proglasili su ga krivim za ubojstvo supruge tako što ju je zadavio zahvatom koji je naučio u vojsci.

Foto: Facebook

Za vrijeme čitanja presude, Searle je cijelo vrijeme držao glavu u rukama. Zatražio je da ročište na kojem se trebala iznijeti presuda prati putem videolinka iza zatvorske ćelije, no sudac je to odbio i zatražio da ga dovedu u sudnicu. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, piše Mirror.