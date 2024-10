Tata Moro: Dobio sam 100.000 € keša u Mamićevom uredu. Da, to je moj potpis. Al ne sjećam se

Novi tjedan na Županijskom sudu u Osijeku započeo je i novim svjedocima na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću te ostalim optuženicima u aferi Dinamo te izvlačenju i krađi novca iz kluba. Ovoga puta na klupi za svjedoke našla se obitelj mladog nogometaša Nikole Moro, otac Miro i majka Katica. Svjedočili su o okolnostima dolaska njihovog Nikole u NK Dinamo i pregovorima s klubom.

- Ja sam otac tri sina, bio sam u ratu, antitalent sam za nogomet. Nikola je nogometaš od malih nogu. Nemam veze sa time kako se pregovara s klubovima. Dolazili su mi treneri i pitali za malog jer je bio dobar igrač, ali ja sam čekao ponudu Hajduka, ali to se nije dogodilo. Mali je rekao da bi išao u Dinamo i preselili smo u Zagreb. Nikola je prvo imao stipendijski ugovor s Dinamom par godina. Onda je sklopio profesionalni. Oko tog ugovora sam ja pregovarao sa Zdravkom i Zoranom Mamićem. Dogovorili smo podjelu transfernog obeštećenja 50-50 posto ako Nikola ode u inozemstvo jer su mi Lovrenovi, Ćorićevi i Brekalovi roditelji rekli da to trebam dogovoriti s klubom. Oni su o svemu tome puno znali. Tražio sam i plaću za Nikolu od 5 tisuća eura. Tada se pojavio interes nekoliko menadžera za mog sina. Odbijao sam ih, ali onda sam shvatio da želim da mi dijete bude na sigurnom. Nadali smo se nekome tko će ga dobro zastupati, brinuti o njegovoj karijeri. Na kraju smo uzeli menadžera; Mario Mamić nam je preporučio neke ljude. S njima smo potpisali ugovor o zastupanju. Mislim da su to bili Švicarci. Te ljude nisam poznavao, ali među njima je bio i Nikky Vuksan koji je dolazio gledati mog sina na utakmice. S njima smo komunicirali preko Marija. Kasnije nas je upoznao s još nekim ljudima iz Dubaia kojima smo prodali naših 50 posto prava od transfera i za to sam dobio 100 tisuća eura u gotovini kod Marija u uredu. Novac nam je trebao jer smo tada skromno živjeli u Zagrebu - prisjetio se Miro Moro vremena kada je Nikola došao u Dinamo.

Nikola je, nakon prvog ugovora, u Dinamu igrao oko tri godine, a onda je otišao u inozemstvo. Kada je otišao obitelj Moro nije imala pravo na novac od transfera jer su to pravo prodali.

- Oko prelaska Nikole u Dinamo u Moskvu kontaktirali smo s Marijom Mamićem smatrajući da on surađuje s Nikolinim menadžerima. U svemu tome više nisam sudjelovao jer je Nikola dalje samostano donosio odluke o svojoj karijeri - dodao je tata Miro rekavši kako ne zna koji menadžer sada zastupa njegovog sina.

Upozoran od strane tužitelja da je u istrazi govorio malo drugačije, u smislu da je njemu strana agencija predložila otkupljivanje prava na transferno obeštećenje, a da je on tražio 50 tisuća eura odmah i 10 posto od ukupnog transfera, na što su oni pristali, ali su zatražili i to da oni dobivaju 10 posto od Nikolinih primanja u novom klubu narednih 10 godina. Tata Moro je na to pristao.

- Ne sjećam se više tih detalja - rekao je Miro kojemu je USKOK pokazao ugovor između tvrtke Marija Mamića Digi sport i Nikole More.

- Tu je moj potpis, ali nije da se baš toga sjećam. U uredu kod Marija sam potpisao puno papira - dodao je.

Na izlasku iz sudnice kimnuo je glavom na pozdrav Mariju Mamiću koji je sjedio na klupi za optuženike.

Mama Katica: Sve je vodio suprug

Nakon tate Moro svjedočila je i majka Katica.

- Sve pregovore oko Nikoline karijere vodio je suprug. Malo smo mi o tome i razgovarali kod kuće jer se u to nisam razumjela. Ja bih samo došla potpisati što sam trebala. Dva puta sam išla potpisivati neke ugovore, u agenciju u kojoj je bio Mario Mamić kojega je do tada nisam poznavala, moj suprug, Nikola i još neki ljudi koje nisam poznavala. Ne sjećam se tada šta sam potpisala jer nisam to ni čitala - rekla je na svjedočenju Katica dodajući kako im je život tada bio dosta turbulentan jer su preselili u Zagreb, ona je bila zaposlena.

Sjeća se da je njen suprug donosio novac u više navrata; rekao je da je to od Nikole, ali ne zna o kojim se iznosima radilo jer je o financijama vodio računa njen muž.

Iako je i Nikola trebao doći na svjedočenje, pozivu se ipak nije mogao odazvati zbog utakmice koju je morao igrati za klub u Bolonji za koji trenutno igra.