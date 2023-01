'Tata' nije rekao tatu da je tat... A ne zna ni da je Vlatka Peras zvijezda ovog prelaznog roka

Najavljivao je tešku artiljeriju, potom i da je "došlo vrijeme da se pasu kaže da je pas, a tatu da je tat". Tresli su se svi preostali korumpirani suci, ne samo pravosudni i oni nogometni. Drhtali su mnogi igrači, menadžeri, ljudi iz nogometa jer Zdravko Mamić u naletima bijesa druka sve po redu - njegovim rječnikom rečeno - kao da mu je žarač u guzici. Strepili su, naravno, i mnogi u Maksimiru. A osobito dvije žene...

Međutim, najpoznatiji bjegunac nakon Harrisona Forda ovaj put zaista je razočarao ono malo preostalih poklonika i od prve minute, kad su se upalile kamere u hotelu Mepas, bilo je sve jasno. Izgledao je kao čovjek koji ide "all in", ali nema dobre karte i zna da gubi, ako nije već i izgubio Dinamo. Možda ne baš od Antolića i ne sutra, ali svakako je svakim danom u sve lošijoj poziciji. Za početak, očito nema papire za ono što tvrdi, ili stvarno mislite da ih ne bi pokazao, recimo, da "crno na bijelo" ima kako je Krešimiru Antoliću dao 300.000 eura? Onda ne poznajete dobro čovjeka koji je svojedobno u televizijskoj emisiji mahao policijskim dosjeima navijača. Ako Mamić ima papire, onda Mamić pokaže papire, to je jasno ko dan.

Ključan trenutak njegova obraćanja došao je zapravo u drugoj fazi obraćanja, kad je ispucao točku jedan, dva i tri pa se opet vratio na točku jedan... U nekom trenutku prestao je na trenutak vrijeđati Krešimira Antolića, smirio se i obratio najvažnijim Dinamovim ženama.

- Gdje ste Vlatka Peras i Amra Peternel, zašto šutite? Zašto ste dozvolili da Antolić...

Dalje nije osobito važno. Dakle, obraća se osobno ženama u Dinamovoj upravi i pita se zašto šute. Očito mu nitko nije rekao da je šefica uprave Vlatka Peras, koja je prije više od 20 godina počela karijeru kao njegova osobna tajnica, u zimskom prelaznom roku praktički dogovorila transfer u protivnički tabor. Moguće je, naravno, čak i vrlo vjerojatno da će u Maksimiru ostati nešto Mamićevih "spavača" ako uspiju izmaknuti istančanom policijskom njuhu Krešimira Antolića, ali Vlatka Peras prema našim informacijama nije od tih, zaista se distancirala od Zdravka Mamića, iako ne javno, i to zaista nije očekivao. Štoviše, zaprepašten je. Konsterniran.

Još više ga je šokiralo kad je shvatio da mu se na mobitel kao prije ne javlja baš, ili ne javlja uopće niti Amra Peternel, još jedna članica uprave koja je u njegovim najmoćnijim danima hrlila na sastanke s njim u Banja Luku. Čini se da i ona postaje polako svjesna da će Mamićeva struja teško pobijediti i njeno distanciranje moglo bi biti jedan od razloga zašto Mamić kaže:

- Neka me više nitko nikad iz Hrvatske ne nazove, može?

Ako su naše informacije točne, onda on više ne kontrolira niti jednoga člana Dinamove uprave niti Čačića kao sportskog direktora. A to znači da uopće ne kontrolira - transfere. Ne kontrolira novac.

U međuvremenu, taj Ante Čačić kojeg bi Mamić, kako kaže, kopitima izbacio iz Dinama zakucao ga je jutros na vrlo osobnoj razini.

- Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on, ali nemam energiju kao da osnujem novu obitelj - ispalio je Čačić, otvorivši nagađanja o Mamićevom bračnom statusu.

To bi mogao biti trenutak u kojem krimić dobiva posve novi, neočekivan ljubavni zaplet i postaje prava hercegovačka telenovela. Razvodi li se to srednji brat Mamić i kakva je to nova obitelj koju Čačić spominje? O čemu se tu uopće radi? Kao i u svakoj pravoj sapunici možemo samo napisati - to be continued...

Najčitaniji članci