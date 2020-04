Tata u izolaciji pa su mu djeca Uskrs čestitala preko plahte

Kći Franka (7) prišla je i rekla kako joj je ovo najgora godina u životu. Bio je potres, vlada korona, ne ide u školu, ne može se igrati sa sestričnom i bratićem, psa Gricka lupio je kamion, a sada je i tata u izolaciji. To me motiviralo da Uskrs učinim malo veselijim, govori nam to Ivana Buzjak Osrečak (38) iz Bedekovčine.

S Frankom (7) i njenim bratom Noom (3) kupila je tempere, baka Katica našla je staru plahtu, a djed Janko je dobro čuvao tajnu pa su se zajedno bacili na kreiranje transparenta kojim su tati Miroslavu u samoizolaciji u nedjelju poručili - Sretan Uskrs.

Foto: privatna arhiva

Tata Miroslav (38) ili Mirek, kako ga zovu od milja, vozač je saniteta u Doma zdravlja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Vozio je gospođu, koja je bila zaražena koronom, pa je i on morao u kućnu samoizolaciju. Jelo mu donose pred vrata, njegovo posuđe peru rukavicama, a svu odjeću posebno dezinficiraju.

Foto: privatna arhiva

Tako će biti sve do 17. travnja kada će moći van iz samoizolacije. Za sad, nasreću, nema nikakve simptome. Supruga Ivana kaže kako je djeci bilo najteže objasniti što se događa i zašto je tata odvojen na drugom katu kuće.

- Noa stalno zove tatu na mobitel, pita za njega. Franka je prvi dan plakala, ali kad je shvatila da ostaje doma, bilo je lakše. Djed je na dvorištu postavio stol za kojim ručamo tako da smo s tatom, iako je on na katu na prozoru. Djecu to veseli - govori nam Ivana.

Razveselili su se i oslikavanju plahte za Uskrs, uređivali su je cvjetićima i smišljali poruku.