Muškarca iz BiH ubili u SAD-u: 'Moj Džemal preživio je logor u ratu, nedavno je kuću sagradio'

Nisam se još čuo sa snahom, unukom... Ne mogu, dok me malo ovo ne popusti. Ubili su mi i starijeg sina Midhata, u Sarajevu. Zaklali su ga na pragu. Nakon dvije godine i dva mjeseca sad me i ovo potrefilo. Ne znam kako ovo podnosim. Da mi nije bilo liječnika, mislim da bih i ja umro, s tugom u glasu rekao je za Dnevni avaz Ramiz, otac Džemala Čardakovića (45), kojeg je u subotu u američkoj saveznoj državi New Hampshire ubio Tyrese Harris (22) koji je uhićen nakon pucnjave te je optužen po dvije točke optužnice za ubojstvo iz vatrenog oružja.

Džemal Čardaković, priča njegov rođak Ramo, bio je žrtva torture u logoru u Rogatici. Zarobljen je u grupi ranjenika iz Žepe, a u logoru je mučen i premlaćivan.

- Oni su nas u Žepi prevarili i rekli da će sigurno pustiti ranjenike, a Džemal je bio ranjen. Onda su dali uvjet da se preda vojska, a kad mi nismo pristali, zaustavili su u Rogatici kamion s 40 ranjenika. Odveli su ih u logor, gdje su bili od srpnja 1995. do siječnja 1996. Mislim da su razmijenjeni tek početkom veljače, ali su se žestoko na njima iživljavali

- ispričao je Ramo Čardaković.

Džemal je nakon toga predao papire i otišao u SAD gdje se oženio Minelom iz Podčauša kod Bratunca u BiH, s kojom ima troje djece - Jasminu, Alena i Adema. Džemal je nedavno u Lukavcu kupio zemljište i izgradio kuću.

- Otišao je odavde prošli tjedan. U ponedjeljak je sjeo u avion. Tragedija je veća što je s njim bio sin, mali Alen, i od šurjaka dijete. Oni su to sve vidjeli. Bacili su nešto na njegov kamion, izašao je da pita zašto, a ovaj ga je iz pištolja upucao pravo u glavu. Mali je s njegovog mobitela javio majci da je babo mrtav... Sad se bojim za dijete, da mu nešto ne bude - rekao je Džemalov otac Ramiz Čardaković.

Ovo nije prva tragedija u ovoj obitelji. Džemalovog brata Midhata ubili su prije dvije godine otac i sin Aldin Šabić i Senad Šabić u u naselju Ahatovići, kada su došli ispred njegove kuće. Nasrnuli su na njega, a potom ga ubili tako što Aldin Šabić kuhinjskim nožem nanio ozljede Čardakoviću na lijevoj strani grudnog koša i na lijevoj slabini. Ukupno su osuđeni na 32 godine i 10 mjeseci zatvora, odnosno Aldin Šabić dobio je 16 godina i 10 mjeseci, a Senad Šabić 16 godina zatvora.

