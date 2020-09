Tek je počela školska godina, a već 210 đaka ima korona virus

Iako je većina učenika danas došla na nastavu, njih 2111 sad je u samoizolaciji. U osam škola predavalo se online. U nekim školama đaci nisu nosili maske, ali su imali pregrade od pleksiglasa...

<p>Sve smo izvježbali puno puta jer smo u proljeće nakon potresa u našoj školi imali pet osnovnih škola, održali smo maturu i prijamne ispite za fakultete po istom principu. Ovo nije bila premijera, rekla je ravnateljica zagrebačkog MIOC-a Ljiljana Crnković.</p><p>U IX. gimnaziju danas je od devet sati pristizalo više od tisuću učenika na pet ulaza. Ove godine u zgradi na Jordanovcu uz učenike MIOC-a školsku će godinu pohađati i učenici Gornjogradske gimnazije, koja je teško oštećena u potresu. Ravnateljica ističe, sve je prošlo glatko.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Ravnateljica Crnković kao najveći izazov u planiranju nove školske godine ističe organizaciju budući da će ove godine zgradu dijeliti sa 650 učenika Gornjogradske gimnazije, čija je zgrada stradala u potresu.</p><p>- Velik broj učenika zahtijevat će praćenje na svakodnevnoj razini. Da nemamo još jednu školu u zgradi, mogli bismo se komotnije organizirati, ali situacija nameće potrebe da škole koje su stradale u potresu budu negdje drugdje smještene. Mi smo se s kolegama upoznali, podružili, smjestili smo ih i trudit ćemo se da se ne dogodi da svi moramo u online nastavu - kaže.</p><h2>Moraju se osjećati sigurno</h2><p>I pulski gimnazijalci krenuli su u školu, a nastava će biti dvosmjenska. Nastava za jutarnju smjenu počinje u 8 a popodnevna u 14 sati.</p><p>- U razredu su svi učenici toga razreda, nema dijeljenja. Ako slučajno dođe do proboja virusa, da se, primjerice, neki od profesora zarazi, imamo spremnu zamjenu. Mjesta panici nema - kazao je ravnatelj gimnazije Filip Zoričić. I profesori i učenici pod nastavom imaju zaštitne maske.</p><p>I u većini osnovnih škola diljem zemlje nastava je počela u dobrom raspoloženju, uz mjere, ali u učionicama. Prvašići riječke OŠ Trsat, njih 29, s uzbuđenjem i radošću došli su na prvi dan nastave. U dvorištu ispred škole u 11 sati dočekale su ih ravnateljica Sonja Lefler i učiteljice, koje su ih smjestile na stolce poredane u razmaku od 1,5 metara. Prvašići su se smjestili poslušati govor dobrodošlice, a onda ih je pedagoginja prozivala u grupe od pet učenika, koje su potom s učiteljicom odlazile u svoj razred. Stariji učenici su u školu došli u razmacima od deset minuta.</p><p>- Za sada sve ide bez problema i mislim da će se tako nastaviti. Djeca se u školi moraju osjećati zadovoljno i sigurno, ne treba ih previše zastrašivati, ali se treba držati preporuka - smatra ravnateljica riječke osnovne škole.</p><p>No unatoč svim mjerama, zaraza bolešću Covid-19 probila se i među zaposlene i među učenike. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, od nedjelje je zabilježeno 72 djece u dobi do šest godina koja su pozitivna na Covid-19 te 210 pozitivnih u dobi od 7 do 18 godina. Ukupno je 282 pozitivne djece, a 2111 je u samoizolaciji. U samoizolaciji je i 149 prosvjetnih djelatnika, 38 prosvjetnih djelatnika je pozitivno. U sedam škola nastava je počela online, a jedna je odgodila početak za idući tjedan.</p><p>Kako će porast broja oboljelih utjecati na obrazovni sustav, tek treba vidjeti. Koliko god se svi nadaju da A i B model potraju što dulje, veliko je pitanje kako će se stvari odvijati, posebice u situaciji u kojoj nema dovoljno nastavnika koji bi “uskakali” kao zamjene kolegama u samoizolaciji ili na bolovanju.</p><h2>Zatvorene brojne škole</h2><p>Kad se pogledaju iskustva drugih zemalja, mnoge su se nakon otvaranja škola zbog naglog skoka zaraženih odlučile na povratak u online verziju. Tako se, primjerice, bilo u Južnoj Koreji krajem kolovoza, nakon što je u dva tjedna na koronu bilo pozitivno dvjestotinjak nastavnika i učenika.</p><p>I u prvoj pokrajini u Njemačkoj koja je u kolovozu otvorila škole dvije su zatvorene nekoliko dana nakon otvaranja zbog proboja virusa. Slično je i u SAD-u. Škole se zatvaraju na po dva tjedna, a nastava ide online.</p>