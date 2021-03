Hrvatski optuženici su čuđenje u svijetu. Kako inače objasniti nazočnost teksaških milijunaša na ročištu Mladenu Jozinoviću?

Trebali ste to vidjeti. Varaždinski Županijski sud nije najspektakularnija ustanova na svijetu. Štoviše, prilično skromno izgleda, s onim klasičnim drvenim zidnim oblogama, škripavim vratima i dosadnim fikusima. A eto njih dvojice tu, u zadnjem redu, pozorno prate suđenje čovjeku kojeg smo, nakon što smo otkrili što je učinio, prozvali Samouhljebom.

Za one koji nisu pozorno pratili, Mladen Jozinović je bivši šef odlagališta otpada Piškornica, a sudi mu se jer je svojedobno osnovao tvrtku kćer i onda sam sebi potpisao isplate milijunskog bonusa za izvrstan rad. Prema optužnici Državnog odvjetništva, 1,47 milijuna kuna. Uz to, optužen je zbog nabave lažne diplome Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Repliku Supetra gradili u Teksasu

Možda se pitate kakve veze imaju nekadašnji direktor smetlišta i američki financijski teškaši. Pa Jozinović je, nakon smjene u Piškornici, postao konzultant i direktor tvrtke Zero Global Waste, odnosno nedavno osnovane hrvatske inačice istoimene američke firme. Na čelu teksaškog Zero Global Wastea sjedi biznismen Jeffory Blackard, jedan od dvojice Amerikanaca nazočnih na suđenju Jozinoviću. Drugi je, navode lokalni mediji, njegov sin Huntington. Pratili smo ročišta posljednjih dana kako bismo doznali što je to nagnalo moćnog poslovnog čovjeka da prijeđe Baru, doputuje u Varaždin i pozorno prati kako se odvija proces protiv njegova zaposlenika na lokalnom sudu. Nakon jedne rasprave porazgovarao je s nama, prethodno se konzultiravši s odvjetnicima.

- Trenutno radimo na velikoj investiciji u Hrvatskoj kroz našu tvrtku Zero Global Waste Croatia, koja se bavi ulaganjem u zelene tehnologije. Kao što sam govorio u medijima prije tri godine, a tu se ništa nije promijenilo, zaposlio sam gospodina Mladena Jozinovića, koji je uspješan poslovni čovjek, da vodi naše investicije u Hrvatskoj - kazao nam je Blackard.

Inače, na službenim stranicama njegove tvrtke navodi se kako je riječ o međunarodnom biznismenu, trgovcu nekretninama i filantropu s tridesetogodišnjim iskustvom, koji je izgradio posao vrijedan više od dvije milijarde dolara. O Blackardu i njegovoj povezanosti s Hrvatskom pisalo se već više puta. Primjerice, za svoj turistički kompleks koji su u Teksasu nazvali "Adriatica", tvrdili su da je replika bračkog Supetra, no taj resort malo toga zajedničkog ima s Mediteranom, a još manje sa Supetrom. Zauzvrat mu je uručeno autentično supetarsko crkveno zvono, čemu je prisustvovao i pokojni Milan Bandić, koji je biznismena prozvao “našim istinskim ambasadorom”. Ili kad se interesirao za gradnju projekta Pašman rivijere, odnosno za podizanje milijunskog turističkog naselja na istoimenom otoku. Posao je propao jer je Blackard, kako se pisalo, procijenio da se u to vrijeme ipak radilo o prevelikom riziku.

Interesantan zarez iz njegove hrvatsko-američke poslovne biografije je i pregovaranje s Petrom Pripuzom. Naime, Zero Global Waste bavi se razvojem alternativnih goriva iz otpada, a svojedobno su se vodili razgovori o strateškom partnerstvu i ulasku Blackarda u vlasništvo Pripuzova C.I.O.S.-a, ali kako sad neslužbeno doznajemo, čini se da od tog posla neće biti ništa. Blackard je blizak administraciji bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, u vodstvu tvrtke sjedi mu bivši senator Rick Santorum, a pohvalio se i kako je sudjelovao u organizaciji sastanaka Kolinde Grabar Kitarović i ljudi bliskih Trumpu dok je bivša predsjednica putovala po SAD-u.

Teksašanin je u Varaždinu kao moralna podrška optuženom zaposleniku, a neslužbeno doznajemo da se Jozinović ne osjeća krivim za optužbe te smatra da su takvi bonusi uobičajeni u poslovnom svijetu. Što se tiče Blackarda, američki poslovnjak nam je otkrio da su ovog tjedna potpisali ugovor o značajnom ulaganju u Hrvatsku kroz stjecanje vlasništva nad nekretninom od tvrtke koja se dosad nije bavila zelenom tehnologijom te da namjeravaju širiti biznis u Hrvatskoj i regiji. Nije nam otkrivao detalje.