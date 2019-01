Tekstilni div ponovno živi: 'Sve mora biti točno, puno je posla'

Ovo je stroj za lijevi šlic, kaže Marija Kokot (52) iz varaždinskog Varteksa dok hodamo kroz prvi, najveći od tri pogona tvornice.

- Postoji li stroj za desni šlic? - upitala sam. Marija se nasmijala. Kaže, ne postoji.

- Desni šlic se radi na običnom stroju, a ovaj stroj za lijevi je automatiziran i pomaže nam zbog ubrzanja procesa - objašnjava mi i nastavlja.

U varaždinskom Varteksu Marija radi cijeli svoj radni staž. Više od tri desetljeća. Otkriva nam da ima jako puno ljubavi prema tom poslu. Za to se, kaže, školovala i odmah počela raditi.

- Ne želim raditi nigdje drugdje. Ovdje se isplati raditi jer Varteks ima budućnost - ponosno kaže. Jedina moguća loša stvar je stradavanje vratne kralježnice. To je, kako Marija ističe, profesionalna bolest u konfekciji.

Varteks radi već 101 godinu

- A što kad bih htjela raditi ovdje, koliko bi mi trebalo da naučim cijeli proces - upitala sam je. Pogledala me ispod obrva pa objasnila da bih kroz mjesec dana mogla steći oko 50 posto potrebne vještine. To, dakako, ako znam nešto o šivanju. Za neke složenije krojeve, tvrdi Marija, trebalo bi mi oko tri mjeseca učenja i vježbe.

Varaždinski Varteks već 101 godinu proizvodi odijela, kapute, sakoe i odjeću specijalizirane namjene, odnosno uniforme za hrvatsku vojsku, policiju, specijalce i slično. U tri proizvodna pogona u kompleksu prepunom zgrada od crvene cigle u centru Varaždina nekoliko stotina radnika svakodnevno u jednoj smjeni rade kvalitetne odjevne kolekcije. U Varteksu nas je tog snježnog prijepodneva dočekao i ugostio Nenad Bakić, predsjednik uprave Varteksa. Proveo nas je kroz sva tri pogona. Tog dana u Varteks su stigli i dizajneri koji su Bakiću i suradnicima ekskluzivno predstavili novu žensku kolekciju poslovne elegancije.

'Ovdje sve šijemo od nule'

- Prvo radimo prototipove odjeće, zatim oni nakon konzultacija idu na dodatnu doradu, ako je potrebno. Nakon toga izrađujemo kolekcijski uzorak, to je dorađena verzija koja se proizvodi u malom broju primjeraka. Ako nema više nikakvih izmjena, izrađujemo i lansiramo proizvod – objašnjava Bakić. Trenutačno Varteks lansira najnoviju elegantnu kolekciju namijenjenu poglavito mlađim osobama, naziva Varteks Young.

Stigli smo pred pogon. Kroz velika limena žuta vrata ulazimo u dugačak hodnik iz kojeg se naprijed ulazi u prvi, a s lijeve strane u drugi pogon tvornice. Do trećeg pogona dolazi se uskim puteljcima kompleksa tvornice. Čim smo ušli, “zabljesnuli” su nas buka šivaćih mašina, strojeva, žamor radnica i vesela glazba koja je svirala u pozadini. Djelatnici Varteksa stajali su za šivaćim mašinama i daskama za peglanje. Iz poda je puhala topla ventilacija. Pogledom sam pokušavala dosegnuti kraj pogona, ali bezuspješno. Veliki prvi pogon prostirao se dalje od mojeg pogleda. U jednom dijelu nailazimo na Liljanu Brumec (47), voditeljicu kvalitete. Oko vrata joj je krojački metar.

- Sve šijemo od nule. Iz Hugo Bossa dobijemo kroj i materijal, a onda mi krojimo i šijemo. Pipljiv je to posao, treba biti jako precizan. Imamo puno različitih materijala i modela. Sve to iziskuje puno treninga, uhodavanja i probi. Nije to samo konfekcija - otkriva nam Ljiljana koja u Varteksu radi 28 godina.

Kontrola je najbitniji dio

Hodamo dalje, dok mi pogled radoznalo bježi, hvatajući za mene neuobičajene prizore tekstilne industrije. Dolazimo do krojačnice. Tamo je veliki stroj - “cutter”. Reže tkaninu za proces šivanja.

- Proizvodnju možemo podijeliti u nekoliko faza. Iz krojačnice sve kreće, od konca nadalje. Tu stroj cutter gotovo sve sam radi prema uputama na ekranu. Nakon toga počinje šivanje. Svi dijelovi s cuttera se pokupe i ljudi ih spajaju u manje segmente. Zatim se sve to prebacuje u montažu, srednji dio pogona, gdje se sastavljaju pojedini segmenti te dolaze na kraju do dorade i završnog peglanja. Nakon toga slijedi ono za nas najvažnije, a to je kontrola kvalitete. Ako je sve u redu, roba se šalje u skladište i priprema za otpremu, u naše dućane ili kupcima - objašnjava Miljenko Vidaček, direktor proizvodnje u Varteksu. Dodaje da je za izradu jednog odijela potrebno oko četiri sata. U prvom pogonu svaki dan proizvedu oko 500 odijela, a u drugom oko 400. Ušli smo u drugi, nešto manji pogon. Vesela glazba svira u pozadini, buka je opet konstantna, ali i predani rad zaposlenika.

Kvaliteta i preciznost najvažniji

- Trenutačno oko 225 ljudi radi na strojevima. Šijemo manje serije uniformi za varaždinsku Građansku gardu i AKD zaštitare. Za ovaj je posao potrebno puno koncentracije. Pomalo je naporan, ali to je zato što želimo proizvesti kvalitetnu robu i istodobno imati zadovoljne radnike, ali i kupce - priča mi Vesna Herceg koja radi u drugom pogonu. Od srednje škole, već 29 godina, dio je Varteksove obitelji. Trenutačno radi na poziciji ušivavanja rukava koje, kako ponosno ističe, traje oko četiri minute.

- Kad čovjek radi nešto tako dugo, stalo mu je do svega - zaključuje Vesna, a mi izlazimo iz crvene ciglene zgrade prva dva pogona i upućujemo se prema trećem, najmanjem pogonu. On se nalazi u žutoj zgradi, udaljenoj pet minuta šetnje od prva dva pogona. Ulazimo kroz velika, crvena vrata. U ovom, manjem pogonu nema glazbe. Sa stropova vise metalne šipke, a na njima lampe. Tamo se proizvode samo specijalizirane linije odjeće, odnosno radna i poslovna odjeća specijalne namjene.

Rade odjeću za vojsku, HEP...

- Radimo odjeću za našu vojsku, kako pustinjsku, tako i kopnenu, ali i mornaricu. Radimo i za policiju, carinu, za djelatnike HEP-a, mobilne operatere, djelatnike banaka i osiguravajućih kuća - priča nam Petra Malek Goričanec (35) iz Varteksa.

Specijaliziranu odjeću, objašnjava, kompliciranije je izrađivati od robe široke namjene. Za izradu se koriste vodo i vjetronepropusni, čvršći materijali. U trećem pogonu radi svega tridesetak radnica.

- Bili smo pred krajem, pred stečajem. Nevjerojatno smo zahvalni gospodinu Bakiću koji je zaslužan što smo još tu - zaključuju sretne radnice.

Izrađuju sakoe, odijela, kapute, uniforme...

Varteks proizvodi široki asortiman robe - klasična odijela, sportske i klasične sakoe, muške i ženske kapute, komplete. Direktor proizvodnje naglašava da su jedna od najfleksibilnijih tvrtki u ovom dijelu Europe.

1) U Palači Herzer u Varaždinu postavljena je izložba posvećena Varteksu ‘Stoljeće tekstila’.

2) Proizvodni pogon u 20. stoljeću. Iako je tehnologija napredovala, prinicip rada nije se značajno promijenio.

3) Stroj naziva cutter, odnosno rezač tkanina. Cutter reže tkanine na dijelove, koji potom idu na šivanje.

4) Nova Varteksova kolekcija odjeće naziva Varteks Young.

5) U pogonima su uredno složena, skrojena odijela, sakoi, kaputi i specijalizirana roba na vješalicama. Linije su uredne i čiste. Sva roba prije izlaska na tržište prolazi kontrolu kako bi se vidjelo zadovoljava li sve uvjete.

6) U tvornici Varteks, na moje iznenađenje, zatekli smo i nekoliko radnika. Prethodno sam percipirala kako je to zapravo ‘ženski’ posao. Ipak, radnice pričaju da su muškarci većinom zaduženi za ručno rezanje u fazi krojenja.

- Nije da žena ne može skrojiti, ali muškarcima ide bolje - kažu radnice.

Tema: Hrvatska