'Tema o Kuščeviću je bacanje papra i soli HDZ-u prije izbora'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak kako je pitanje članstva Lovre Kuščevića u saborskom Odboru za zakonodavstvo isfabricirana tema kojom se HDZ-u u kontekstu izbora "baca papra i soli", a poručio je i kako je to pitanje u nadležnosti HDZ-ovog saborskog kluba.

"Tema, je li netko član ovog ili onog odbora, ako je saborski zastupnik po mom je sudu opet jedna od onih isfabriciranih tema od manje-više istih aktera ne bi li se HDZ-u u kontekstu predsjedničkih i parlamentarnih izbora malo bacalo papra i soli", ocijenio je premijer Plenković u intervjuu RTL-u. Ustvrdio je i kako je to pitanje stvar saborskog kluba HDZ-a te da to nije pitanje kojim se on bavi.

Zbog nedostatka kvoruma Hrvatski sabor prošlog petka nije odlučio hoće li bivši ministar uprave HDZ-ov Lovro Kuščević, koji se vratio u zastupničke klupe, a na zahtjev DORH-a ukinut mu je imunitet, biti član Odbora za zakonodavstvo.

Koalicija je jako dobro

Plenković je, na pitanje postoje li li problemi unutar vladajuće koalicije, uzvratio kako je "koalicija jako dobro" i "vlada harmonija".

Upitan vidi li elemente kaznenog djela u izjavama čelnika SDSS-a Milorada Pupovca koje propituje i Državno odvjetništvu, odgovorio je kako je apsolutno za slobodu govora. "Svi moramo razumjeti da ograničavati nekome slobodu govora nije verzija Hrvatske i društva kakvog ga ja vidim 2019.", poručio je premijer Plenković.

Osvrnuo se i na predstojeće predsjedničke izbore za koje HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović još nije objavila službenu kandidaturu. Ustvrdio je kako aktualna predsjednica djeluje "optimistična, entuzijastična i puna energije" te da će svoju kandidaturu objaviti kada se vrati s putovanja iz SAD-a. Potvrdio je da je objava kandidature dio njihovih stalnih konzultacija te poručio da će ostalo prepustiti njoj.

Na opetovano pitanje bi li njezin eventualan poraz na izborima značio ujedno i njegov poraz uzvratio je tek kako će Kolinda Grabar Kitarović pobijediti.

Plenković brani Šuicu

Plenković je u petak branio hrvatsku kandidatkinju za članicu Europske komisije (EK) Dubravku Šuicu da je "deklarirala sve što je trebala deklarirati", a nevladinu organizaciju koja traži objavu njezine imovinske kartice optužio da "glumi neovisnu udrugu".

Udruga Gong zatražila je od Šuice da zaustaviti višegodišnja nagađanja o porijeklu svoje imovine koja je, prema medijima, vrijedna pet milijuna eura.

"Ta gospoda koja glume neovisnu nevladinu udrugu, a u biti rade jednu političku akciju i očito ne poznaju proceduru niti znaju što je gospođa Šuica već napravila", izjavio je Plenković RTL-u.

Upitan zašto Šuica ne objavi imovinsku karticu, Plenković kaže da će svi dokumenti biti na službenim stranicama EK-a nakon njezina izbora za potpredsjednicu komisije i povjerenicu zaduženu za demografiju i demokraciju.

Saslušanje bivše gradonačelnice Dubrovnika, zastupnice u Hrvatskom saboru i europarlamentarke održat će se 3. listopada u Europskom parlamentu.

"Gospođa Šuica je, kome je trebala, deklarirala sve što je trebala deklarirati", rekao je Plenković i ponovio Šuičino objašnjenje porijekla imovine kada su je ranije ovoga mjeseca saslušavali zastupnici u Saboru.

"Suprug gospođe Šuice je gotovo 40 godina pomorac i između ostalog kapetan duge plovidbe", izjavio je premijer.

Plenković je istaknuo da će Hrvatska "sigurno ući u šengensku zonu" i da će se pitanje granice, zbog koje Slovenija prijeti blokadom, riješiti na drugi način. "To više govori o njima", komentirao je Plenković poruke iz Ljubljane.

Komisija bi sredinom sljedećeg mjeseca trebala usvojiti izvješće o hrvatskom ispunjavanju kriterija za ulazak u šengenski prostor bez unutarnje kontrole granica u EU-u.

Za ulazak nije dovoljna pozitivna ocjena EK-a koja govori samo o tehničkoj spremnosti nego konačnu odluku donose zemlje članice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska