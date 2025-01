Temperature danas idu do 16°C, izdali upozorenje zbog vjetra

Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak će biti promjenljivo, ponegdje pretežno oblačno, iznadprosječno toplo i vjetrovito. Mjestimice kiša, češća na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 16 °C, u gorskim predjelima malo niža.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno te i dalje iznadprosječno toplo. Mjestimice kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Prema kraju dana kiša i ostalim predjelima te osobito na južnom Jadranu gdje će biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju s olujnim udarima. U Dalmaciji još prijepodne mjestimice olujno jugo i južni vjetar, a na sjevernom Jadranu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 11 do 14, a maksimalna uglavnom od 12 do 16 °C.

DHMZ je za ponedjeljak za veći dio zemlje izdao upozorenje zbog jakog vjetra.

