U većini krajeva Hrvatske danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro i prijepodne mjestimice magla te niski oblaci koji se osobito u Gorskom kotaru i Lici mogu i dulje zadržati. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, u postupnom slabljenju, a u noći na četvrtak zapuhat će jugo. Najviša temperatura zraka između 2 i 7, duž obale i na otocima od 11 do 16 °C, prognozira DHMZ.

U Zagrebu se danas očekuje pretežno sunčano, u prvom dijelu dana na gradskom području mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura zraka od 5 do 7 °C. Sutra će biti oblačno, u prvom dijelu dana lokalno uz maglu, a moguća je i rosulja. Malo kiše može pasti poslijepodne i navečer, no kiša je vjerojatnija u noći na petak. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 0 °C, a najviša dnevna od 3 do 5 °C

Prognoza po regijama za srijedu

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano. Ujutro ponjaprije uz rijeke magla. Vjetar slab. Najviša temperatura zraka od 4 do 7 °C.

Središnja Hrvatska

Većinom sunčano, ujutro i prijepodne mjestimice magla i niski oblaci. Vjetar slab. Najviša temperatura zraka između 3 i 7 °C.

Gorski kotar i Lika

Ujutro i prijepodne često niski oblaci, lokalno i magla, a poslijepodne sunčana razdoblja. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura zraka između 2 i 5 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći postupno povećanje naoblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslijepodne će slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 5 do 7 °C, u unutrašnjosti Istre od -1 do 4 °C, najviša dnevna od 12 do 14 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, prema kraju dana uz porast naoblake osobito na zapadnoj obali Istre. Umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, poslijepodne u postupnom slabljenju. Najviša temperatura zraka uglavnom od 11 do 15 °C.

Dalmacija

Prevladavat će sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Umjerena, lokalno do jaka bura u slabljenju, a u noći na četvrtak zapuhat će umjereno jugo. Najviša temperatura zraka između 12 i 17 °C. Prognoza za kraj tjedna i vikend Umjereno i pretežno oblačno s čestom kišom osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Najviše kiše past će u Dalmaciji u kojoj su moguća i gmljavinska nevremena. U nizinama unutrašnjosti u četvrtak ujutro mjestimice magla, a danju će oborine većinom izostati. Od petka mjestimice susnježica i snijeg, vjerojatni su lokalno u višim predjelima, a mogući su i ponegdje u nizinama. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u subotu umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u petak će malo oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak koji će u subotu pojačati. U unutrašnjosti mraz još u četvrtak, potom jutra manje hladna. Dnevna temperatura zraka bez veće promjene.

Prognoza za četvrtak

Pretežno oblačno, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega s kišom. Pritom će oborina lokalno biti obilna, osobito u Dalmaciji gdje su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice magla, a sunčanih razdoblja poslijepodne može biti na istoku. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu prijepodne još umjerena bura. Najniža temperatura od -4 do 1, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom između 5 i 10, na jugu i do 13 °C. Najviša dnevna od

Prognoza za kraj tjedna i vikend

Umjereno i pretežno oblačno s čestom kišom osobito na Jadranu i predjelima uz njega. U nizinama unutrašnjosti u četvrtak ujutro mjestimice magla, a danju će oborine većinom izostati. Od petka mjestimice susnježica i snijeg, vjerojatni su lokalno u višim predjelima, a mogući su i ponegdje u nizinama. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u subotu umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u petak će malo oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak koji će u subotu pojačati. U unutrašnjosti mraz još u četvrtak, potom jutra manje hladna. Dnevna temperatura zraka bez veće promjene.