Temperature i do -6°C, nevolje s vjetrom nastavljaju se i dalje

Nakon mnogobrojnih nevolja s oborinama, te osobito s vjetrom, koji je ne samo na Jadranu, nego i u kopnenom području bio olujne jakosti - tijekom četvrtka će se vrijeme smirivati. No, u noći i prijepodne će još biti prilično vjetrovito, najdulje i najjače na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije, gdje će biti i orkanske bure i tramontane, a mjestimičnih olujnih udara vjerojatno će biti još i u četvrtak poslijepodne, prognozira HRT.

U petak i subotu slijedi stabilnije i mirnije vrijeme, te barem djelomice sunčano, ali ujutro na kopnu uz temperaturne "minuse". Od nedjelje pak ponovno jačanje južine, osjetan porast temperature te sve češća kiša...

Četvrtak: većinom sunčano, u početku i vjetrovito, jutro hladnije



dr. sc. Tanja Renko: "U četvrtak će na istoku Hrvatske biti umjerenog, prijepodne i umjereno jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz koje će od jutarnjih -3 do 0 °C danju temperatura porasti na 5 do 7 °C - vrijednosti koje i očekujemo početkom veljače.



U središnjoj će se Hrvatskoj vjetar smiriti ranije, pa će veći dio dana biti slab. A kako će i oblaka kroz noć biti manje, jutro će biti hladnije uz temperaturu od -4 do -2 °C. Najviša dnevna uz većinom sunčano vrijeme između 6 i 8 °C.



U gorju i na sjevernom Jadranu također prevladavajuća vedrina, uz tu i tamo poneki oblak. Još prijepodne i vjetrovito, posebno podno Velebita, gdje će bura imati orkanske udare, a od sredine dana izraženije će slabjeti. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -3 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre, a na sjevernom Jadranu od 0 °C duž obale do 4 °C na otocima. Najviša dnevna od 9 do 11 °C.



U Dalmaciji i dalje vrlo vjetrovito, uz jaku i olujnu buru, na udare i orkansku, i to ne samo uz more, nego i u unutrašnjosti! More i dalje jače valovito i uzburkano, prema večeri u smirivanju. Sunce će biti zubato jer će zbog vjetra dojam hladnoće biti izraženiji.



Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će službeni termometri pokazivati najvišu temperaturu od 7 do 10 °C, ali će se zbog vjetra činiti hladnije. I dalje će biti na snazi upozorenje crvenog - najvišeg stupnja za more, te malo manjeg - narančastog za obalno područje.

"Na kopnu se sve do nedjelje temperatura traka neće znatnije mijenjati te će biti u skladu s dobom godine. Bit će suho, uz promjenljivu naoblaku, uz koju neće nedostajati i duljih sunčanih razdoblja. Od nedjelje pak raste vjerojatnost za južinu, a s njom i porast temperature, potom i naoblake, početkom idućeg tjedna i za kišu.Na Jadranu će se slabljenje bure nastaviti u petak, no još će mjestimice u subotu ujutro biti jaka. Do nedjelje će prevladavati sunčano, a sa slabljenjem vjetra porast će i temperatura, ponajviše dnevna. U nedjelju će zapuhati jugo s kojim će se gomilati oblaci, a s njegovim jačanjem početkom novoga tjedna povećat će se i vjerojatnost za kišu te još toplije vrijeme.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Tema: Hrvatska