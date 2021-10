Novi tjedan počet će jesenskim ugođajem, uz stabilno vrijeme, na kopnu i mjestimičnu maglu i mraz u jutarnjim satima.

U utorak porast naoblake te mjestimična kiša, osobito na zapadu i sjeverozapadu, a uglavnom na Jadranu ponegdje pljuskovi s grmljavinom.

Od srijede do subote uglavnom suho, uz barem djelomice sunčano vrijeme te manje hladna jutra, mjestimice na kopnu uz maglu, a na Jadranu u srijedu i četvrtak gdjegod jaka bura s olujnim udarima, sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak.

U ponedjeljak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu mjestimice magla te slab mraz, a danju će prevladavati sunčano, na krajnjem istoku uz povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura će porasti do 13 ili 14 °C.

Nakon pretežno vedre noći u središnjoj Hrvatskoj temperatura će se ponegdje spustiti ispod 0 °C. Valja računati i na maglu, koja se mjestimice može zadržati i dio prijepodneva. Ipak, uz obilje sunca najviša dnevna temperatura bit će oko 13 °C.

U višem gorju temperatura se neće spuštati ispod 0 °C, ali po kotlinama valja računati na mraz i mjestimičnu maglu. Zatim pretežno sunčano, a sunčano će biti i na sjevernom Jadranu, uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, koja će poslijepodne oslabjeti. Prema večeri na sjevernom Jadranu porast naoblake.

Obilje sunca bit će i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena, ujutro i jaka bura koja će oslabjeti i poslijepodne prema otvorenom okrenuti na istočni i jugoistočni vjetar uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura između 10 i 14 °C, u unutrašnjosti od 3 do 7 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C.

Na jugu Hrvatske najviša temperatura zraka između 18 i 21 °C. Prevladavat će sunčano, ujutro uz umjerenu do jaku buru koja će oslabjeti i poslijepodne okrenuti na jugo."

U utorak prolazno naoblačenje i kiša pa opet stabilnije

U utorak ujutro na kopnu mjestimice magla, a uz porast naoblake i povremeno kiša, osobito u zapadnim i središnjim krajevima. Od srijede barem djelomice sunčano, oblačnije još mjestimice u srijedu, uz mogućnost kiše uglavnom u gorju.

Na Jadranu u utorak umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi. U nastavku tjedna uglavnom suho i djelomice sunčano. Bura će u srijedu ponovno jačati, osobito na sjevernom dijelu, pa nisu isključeni problemi u prometu.