Dijelovi Europe ovo ljeto suočeni su s prirodnim katastrofama koje donose klimatske promjene i nepovoljne vremenske prilike, piše RTL. Donose veliku vremensku prognozu AccuWeathera za jesen koja dolazi.

Tyler Roys i Alan Reppert, članovi međunarodnog tima AccuWeathera kaže kako vremenski obrazac La Niña koji se razvija na Pacifiku, a koji će utjecati na vremenske uvjete u cijelom svijetu, biti odgovoran za vrijeme koje nas čeka na jesen.

Kako se obrazac La Niña bude pojačavao diljem Europe tijekom rujna, listopada i studenog, olujni trag koji je dominirao sjevernim dijelom kontinenta postepeno će se pomicati prema jugu. Prije nego što La Niña preseli na jug, zadržat će se iznad Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Time će odahnuti Njemačka, Belgija, Nizozemska, Luksemburg i Francuska, gdje su dijelovi pogođeni obilnim pljuskovima i nezabilježenim poplavama tijekom srpnja.

Temperature će biti normalne tijekom jeseni. Normalne 'visoke' temperature kreću se od 21 do 23 stupnjeva Celzijevih u ranu jesen do 4 do 8 Celzijevih stupnjeva u kasnu jesen.

Prošla 2020. godina je bila rekordna za sezonu uragana, ali tada ni jedna od tropskih oluja nije preživjela put sjevernim Atlantskim oceanom i raspršile su se prije nego su stigle do Europe. Prognostičari kažu da bi ove godine moglo biti drugačije.

Temperatura površine mora je za 1 do 3 stupnja Celzijevih viša od normalne te se stvara dovoljno energije za održavanje tropskih obilježja koja se kreću kroz regiju.

- Zbog toga se očekuje da će jedan do tri tropska sustava stići u Europu u narednim mjesecima, rekao je prognostičar Reppert.

Moguća su odsječena područja s niskim tlakom te bi ove jeseni zbog njih moglo doći do razvoja potencijalnih oluja diljem južne Europe. Moguće su i velike oborine.

U istočnom Mediteranu su temperature površine mora sredinom kolovoza bile 3-4 stupnja toplije nego inače. Prognostičari kažu kako bi moglo doći do "mediteranskog tropskog ciklona" (medicanes) koji se razvija kada netropska ciklona uz pomoć tople mediteranske vode poprimi karakteristike tropske oluje. Razdoblja obilnih oborina mogu se proširiti i na jug Italije i na Balkan, posebice krajem listopada i studenog.

U istočnoj Europi je početkom rujna najviša prosječna temperatura oko 18-21 stupanj, pa pada na oko 0 do kraja studenog. U istom razdoblju u Grčkoj i na Balkanu temperature padaju s 29-32 stupnja na 16-21 stupanj.

No, prognostičari najavljuju iznadprosječne temperature u ostatku godine u dijelovima Europe. Intenzivnije vrućine bi se mogle zadržati u južnoj Italiji i na Balkanu. Tijekom prve polovice jeseni mogući su i toplinski valovi.

Takvi uvjeti će omogućiti nastavak šumskih požara i na jesen. Ipak, oluje s Mediterana bi mogle donijeti kratka olakšanja, a krajem listopada i početkom studenog vjerojatne su veće količine oborina.

Iako oborine pomažu s borbom protiv požara, predstavljaju druge opasnosti. Prognostičari kažu kako će se prijetnja od poplava proširiti iz Italije na Balkan, posebno u studenom, a pojačat će se rizik od klizišta.