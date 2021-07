Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te vruće i vrlo vruće, a poslijepodne je u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području moguć poneki pljusak, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne na kopnu ponegdje s jakim udarima, a na moru i jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37 stupnjeva Celzijevih.

Srijeda će na istoku Hrvatske i dalje biti većinom sunčana uz zamućenu atmosferu. Jutro toplo, a danju vruće pa je izdano upozorenje za vrućinu, prognozira meteorologinja Petra Mikuš Jurković.

Vruće i vrlo vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, pri čemu će i dalje sunce djelomice prikrivati oblaci i saharski pijesak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, popodne u višim predjelima samo mjestimice s jakim udarima.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će promjenjive naoblake, a popodne može pasti i malo kiše. Temperatura se noću neće spuštati ispod 25 stupnjeva.

U unutrašnjosti Dalmacije bit će i do 37 stupnjeva na obali između 32 i 35. Noću će također često biti vrlo toplo, zbog čega je za Dalmaciju na snazi i visoka opasnost od toplinskog vala. Blago osvježenje danju bi mogao donositi do umjeren vjetar s mora ili ga možete potražiti u mirnom do malo valovitom moru čija je temperatura oko 25 °C

I na samom jugu zemlje bit će izrazito vruće uz temperature do 36 stupnjeva.

Idućih dana temperatura će još rasti, a vrhunac toplinskog vala bit će u četvrtak i petak. Za vikend će biti malo hladnije uz povremeno moguću kišu.