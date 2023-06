Temperature se u utorak penju do 33°C, zaštitite se od vrućina!

U utorak će prevladavati sunčano vrijeme, a uglavnom u unutrašnjosti uz slab i umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar ujutro slab, duž obale burin, a od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.

Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 11 u Lici do 18 na istoku, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

Foto: meteo.hr

Na snazi je i upozorenje za prvi ovogodišnji toplinski val. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.

S obzirom na to da pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova Svjetska zdravstvena organizacija donijela je preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

Rashladite svoj dom:

Klonite se vrućine:

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine:

Pomognite drugima:

Ako imate zdravstvene probleme:

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše:

Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem - kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 - 30 °C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38 °C. Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Cijelo vrijeme trajanja velike vrućine pridržavajte se i preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova!