Stiže prvi ovogodišnji topliinski val: Temperature idu do 35°C

Ovoga tjedna bit će sunčano, a očekuju nas i veće temperature. Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, na kopnu će biti mjestimice umjerena dnevna naoblaka, a mala vjerojatnost za lokalni pljusak postoji u središnjim i sjeverozapadnim predjelima.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Gorskome kotaru mjestimice i jak. Na moru u noći i ujutro burin, popodne jugozapadni i zapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 22 °C, a maksimalna većinom između 28 i 32 °C.

Od utorka do četvrtka bit će sunčano i danju vruće. Na kopnu mjestimice dnevni razvoj oblaka, a tek poneki izolirani pljusak moguć je u srijedu u sjeverozapadnim predjelima. Vjetar slab, popodne mjestimice umjeren jugozapadni, na Jadranu i zapadni.

Foto: DHMZ

Temperature bi mjestimice mogle prijeći 35 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je izdao prvo ovogodišnje upozorenje za toplinski val i to za područje cijele Hrvatske. Žuti meteoalarm, koji označava da je opasnost za toplinski val umjerena, na snazi je za četvrtak.

Krajem tjedna očekuje se promjena vremena, ali samo kratkotrajna.

Preporuke za zaštitu od vrućine

HZJZ je objavio preporuke za zaštitu od vrućina. Prenosimo ih u nastavku:

Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature odnosno vremenske pojave toplinskog vala.

Za vrijeme trajanja velike vrućine važno je pridržavati se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova te pratiti Državni hidrometeorološki zavod - upozorenje na toplinske valove, istaknuli su iz HZJZ-a.

Rashladite svoj dom, klonite se vrućine, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, pomognite drugima - samo su neke od preporuka kako se zaštititi od velikih vrućina. Ako imate zdravstvene probleme, držite lijekove na temperaturi ispod 25 stupnjeva Celzijusovih ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).

Tražite savjet liječnika ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za pojačano mokrenje i snižavanje tlaka. Ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju, tražite pomoć, što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Popijte vodu ili nezaslađeni razrijeđeni voćni sok više puta po nekoliko gutljaja; smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon fizičkog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu.

Pijte tekućinu koja sadrži elektrolite (npr. juhu, „smoothie“ od povrća i dr.), a u slučaju da grčevi traju duže od jednog sata, zatražite medicinsku pomoć. Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član Vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), zujanje u ušima, probleme s vidom i malaksalost, grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika ili hitnu pomoć.

Dok čekate na liječnika ili hitnu pomoć, smjestite ugroženu osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz rad ventilatora, mahanje lepezom ili većom tkaninom i špricanje kože vodom temperature 25 do 30 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Mjerite temperaturu tijela i održavajte je ispod 39 stupnjeva Celzijusovih. Nemojte toj osobi dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive i teško pokretne osobe mogle bi zatrebati Vašu pomoć tijekom vrućih dana. Razgovarajte o toplinskom udaru s obitelji. Svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti s obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti.

Ako je netko koga poznajete izložen riziku, pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno. Uzimaju li te osobe lijekove, provjerite s njihovim liječnikom kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu, preporučili su iz HZJZ-a.