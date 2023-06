Temperature u nedjelju do 33°C, meteoalarm zbog bure na jugu

U nedjelju nas čeka pretežno sunčano i vrlo toplo. Na kopnu poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka.

Puhat će većinom slab vjetar, a na moru do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 21 °C, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 °C.

Foto: meteo.hr

Zbog ujutro mjestimice jake bure, a poslijepodne i pojačane tramontane za Srednju Dalmaciju je na snazi narančasti meteoalarm. Najjači udari vjetra bit će 35-50 čvorova (65-95 km/h).

Foto: meteo.hr

I za naredne dane DHMZ prognozira pretežno sunčano i vruće. U Gorskome kotaru će puhati mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Na Jadranu uz obalu povremeno umjeren jugozapadnjak, a na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 °C.