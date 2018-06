Prijeti li nam opet nevrijeme? Mogući pljuskovi s grmljavinom

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće u Lici i istočnoj Hrvatskoj, prognozirano je vrijeme Državnog hidrometeorloškog zavoda za četvrtak u Hrvatskoj. Na Jadranu djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti pljuskova i grmljavine. Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u gorju sjeveroistočni.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 18 i 23, na Jadranu 24 i 28 °C.

U Zagrebu umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu te još malo svježije. Zapuhat će umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna između 21 i 23 °C.

Za Split još danas promjenjivo oblačno uz malu količinu kiše i dnevni maksimalac od 25 stupnjeva. U Rijeci se očekuje oblačno vrijeme uz temeperaturni raspon od 19 do 24 Celzijevca.

Za osječko područje predviđa se mogućnost kiše sve do ponedjeljka, uz temeprature koje neće prelaziti 25 Celzijevih stupnjeva.

Slično je i u Gospiću, s najnižih dnevnih 14, a najviših 18 stupnjeva.

Žuti alarm je i dalje na snazi za riječku, kvarnersku i dalmatinske regije, dok je za velebitsku regiju na snazi narančasti alarm.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u pojašnjenju meteoalarma.

Zbog jakoga vjetra ograničenja u prometu

Na Jadranskoj magistrali DC8 između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Bakar-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena te na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Jak vjetar puše i na autocesti A1 između prolaza Vučipolje i vijadukta Božići, na riječkoj obilaznici na mostu Rječina te se vozi uz ograničenje brzine. Zbog olujnog vjetra samo osobna vozila smiju prometovati Paškim mostom.

HAK moli vozače da uspore vožnju i budu oprezni zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između tunela Čelinka i Bristovac, u smjeru Zagreba.

Zbog srušenih stabala i blata na kolniku zatvorena je Sljemenska cesta od Blizneca prema vrhu i Markuševečka cesta od ulice Jazbina do ulice Bešići.

Do 14. lipnja u 15 sati zbog radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Cerovje i Lupoglav vozit će se uz privremenu regulaciju prometa.

Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski.

U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Dubrovnik-Korčula-Hvar-Bol-Split. Trajekti plove prema redu plovidbe.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.