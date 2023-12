Temperature u Hrvatskoj i do 17 stupnjeva. Za vikend kišovito, evo kakva nas Nova očekuje...

Meteorolozi za danas prognoziraju na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te dijelu unutrašnjosti uzduž Velebita pretežno oblačno, a lokalno može pasti i malo kiše. U ostalim predjelima pretežno ili djelomice sunčano, u nizinama unutrašnjosti ujutro mjestimice s maglom. U zapadnim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima puhat će umjeren do jak, u gorju i olujan jugozapadni vjetar, dok će drugdje vjetar biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 °C.

Prognoza za sutra

Za sutra prognoziraju promjenljivo oblačno te i dalje razmjerno toplo za doba godine. Uz više oblaka mjestimice će biti kiše na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Dulja sunčana razdoblja očekuju se u sjevernim kopnenim krajevima. U središnjim i gorskim krajevima puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana većinom slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna od 11 do 16 °C, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje malo niža.

Upozorenje za Gospić

Meteoalarm se upalio tek za gospićku regiju, i to zbog vjetra. U višim predjelima lokalno su mogući olujni udari jugozapadnog vjetra. Najjači udari vjetra > 65 km/h. DHMZ upozorava da pripazite zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Prognoza za ostatak tjedna

Nastavak četvrtka donosi većinom sunčane prilike. U Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zadržavat će se tmurnije, lokalno može pasti malo kiše, piše N1.

U petak isto većinom suho, uz tek malo kiše u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana. Uz vjetar južnog smjera, i dalje toplije od prosjeka za ovo doba godine.

Posve stabilno neće biti ni za vikend. Kiša će uglavnom padati u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom i dijelu obale srednjeg Jadrana.

A za Novu godinu?

S prvim danom nove godine izgledna je promjena vremena, lokalno i obilnija oborina...

