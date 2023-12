U Novu godinu ulazimo sa snijegom? DHMZ: To je samo jedan od izračuna. Moguće je

Južina i 17 stupnjeva za Božić, lako su nas mogli uljuljati u doživljaj da je proljeće iza ugla, no, daleko smo još od toga. Prevrtljivo vrijeme se nastavlja pa je sad nakon iznimno toplog vremena, moguće i prilično zahlađenje. I to sa snijegom.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićni kupanjac u moru: 'Iskoristili smo predivan dan u Splitu, stigla je ekipa skakača!'

Pokretanje videa ... božićni skakaći u more | Video: 24sata/Video

On bi mogao pasti ne samo u gorju već i u nizinama. Državni hidrometeorološki zavod u dugoročnoj je prognozi objavio kako bi iduću srijedu Zagreb i Delnice mogao zabijeliti snijeg.

Kontaktirali smo ih za više detalja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- Prema nekim izračunima ta je situacija moguća i zato smo to objavili. Vidi se kako bi moglo zahladnjeti, a postoji i vjerojatnost za snijeg, posebice u gorju. Što se nizina tiče, on je moguć u istočnoj Hrvatskoj dok je Zagreb topao sam po sebi i za njega postoji puno manja mogućnost. No, to je samo jedan od izračuna, u mnogim drugim izračunima takva se situacija ne nazire - rekao je dežurni meteorolog DHMZ-a.

Dodaje kako za detaljniju prognozu treba pričekati dan, dva.