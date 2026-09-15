Teška nesreća kod Slatine: Traktor se prevrnuo nakon sudara, vozač umro u bolnici

U teškoj prometnoj nesreći između mjesta Josipovo i Bakić poginuo je 50-godišnji vozač traktora. Policija je objavila detalje prometne nesreće s ponedjeljka u kojoj je oko 19 sati sudjelovao i osobni automobil.

- Do prometne nesreće došlo je kada 62-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom, nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog automobila u zadnji dio skupa vozila koje se sastoji od traktora bez kabine za koji je bila pridodana neregistrirana i neosvijetljena poluprikolica ručne izrade kojim je upravljao 50-godišnji vozač - navodi policija.

Od siline udarca prikolica je udarila u traktor koji je izgubio kontrolu i počeo se prevrtati. Vozač automobila nije bio pod utjecajem alkohola.

- U prometnoj nesreći 62-godišnji vozač nije ozlijeđen, a 50-godišnjem vozaču je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo.