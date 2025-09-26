Obavijesti

News

Komentari 0
ČOVJEK ZAROBLJEN U AUTU

Teška nesreća na A1: U sudaru dva auta dva ozlijeđena, sletio je i helikopter Hitne

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća na A1: U sudaru dva auta dva ozlijeđena, sletio je i helikopter Hitne
5
Foto: snimio čitatelj 24sata

Kako doznajemo, oko 17.10 sati na autocesti A1 kraj Demerja sudarila su se dva automobila. Jedan čovjek ostao je zarobljen u vozilu te su pozvani zagrebački vatrogasci

Taman sam prolazio kad je sletio helikopter. Vidio sam samo kratko kako su auti razbijeni, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je snimio fotografiju.

Kako doznajemo, oko 17.10 sati na autocesti A1 kraj Demerja sudarila su se dva automobila. Jedan čovjek ostao je zarobljen u vozilu te su pozvani zagrebački vatrogasci. Na autocestu je sletio i helikopter Hitne pomoći te je intervencija u tijeku. 

Prema neslužbenim informacijama, timovi Hitne uspjeli su izvući dva čovjeka iz automobila. Prvog u bolnicu vozi helikopter, dok će drugog prevesti kombijem.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, na 4. km + 200m, prekinut je promet prema NP Demerje (promet je dozvoljen prema NP Lučko). Molimo korisnike za oprez - pišu iz Hrvatskog autokluba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025