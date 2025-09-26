Teška nesreća na A1: U sudaru dva auta dva ozlijeđena, sletio je i helikopter Hitne

Taman sam prolazio kad je sletio helikopter. Vidio sam samo kratko kako su auti razbijeni, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je snimio fotografiju.

Kako doznajemo, oko 17.10 sati na autocesti A1 kraj Demerja sudarila su se dva automobila. Jedan čovjek ostao je zarobljen u vozilu te su pozvani zagrebački vatrogasci. Na autocestu je sletio i helikopter Hitne pomoći te je intervencija u tijeku.

Prema neslužbenim informacijama, timovi Hitne uspjeli su izvući dva čovjeka iz automobila. Prvog u bolnicu vozi helikopter, dok će drugog prevesti kombijem.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, na 4. km + 200m, prekinut je promet prema NP Demerje (promet je dozvoljen prema NP Lučko). Molimo korisnike za oprez - pišu iz Hrvatskog autokluba.