Teška priča bolesnog Ante (24): 'Tata se bori za mene, ali je na kraju snaga, ne može više...'

Život me od početka nije mazio. Rodio sam se s jednim oštećenim bubregom, koji je zbog neke bakterija počeo odumirati i ugrozio mi je zdravlje, pa su ga morali izvaditi. Majka je otišla od nas, otac Mario je, osim mene i sestre, na skrbi imao svoga starog i bolesnog oca, moga djeda, koji je, nažalost, preminuo. Ja više ne mogu privređivati jer idem na kemoterapije. Što dobijem invalidnine, to potrošimo na putovanje do Zagreba i na lijekove. Moj je otac došao do zida i nema kamo dalje. Gledam ga kako se u sebi grize, kako pati, jer mi ne može pomoći, počinje svoju tužnu životnu priču Ante Cserenko (24) iz Vranovaca kraj Slavonskog Broda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:03 Dvadestpetogodišnji mladić Ante Cserenko boluje od raka pluća | Video: 24sata/pixsell

Rođen je i s intelektualnim teškoćama, a pred Božić prošle godine saznao je novu, najlošiju vijest - dijagnosticiran mu je rak pluća s metastazom. Od tada je za njega i njegovog oca Marija (54) počela borba s tom opakom bolesti.

Mario, njegov otac, blag, tih i radišan čovjek, što se vidi po žuljevitim rukama, preponosan je da ide od vrata do vrata i moli pomoć za sebe i sina. Vičan je zidarskim poslovima i, kad god može, odlazi raditi jer nemaju od čega živjeti, a kamoli financirati sve što je potrebno za liječenje sina.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Nije on naučio ništa tražiti i moliti, njemu nije daleko otići do nadležne ustanove. Ali njegov ponos to mu ne dozvoljava i financijske probleme nastoji riješiti svojim radom. Ali teško je i više ne ide - rekao je Igor Đaković, predsjednik udruge Možemo bolje, koja je bez zadrške odlučila pomoći mladom i bolesnom Anti.

- Humanitarne akcije već smo radili i nisu nam strane. Prošle godine pomogli smo malenoj Željani iz Ježevika i, hvala Bogu, ona je sada dobro. S obzirom na to da Općina Bukovlje nije zainteresirana da pomogne, a radi se o dobroj obitelji koja ima teško bolesnog člana, angažirali smo se mi iz udruge. Od srca želim zahvaliti Najboljim hrvatskim tamburašima, bivšim Zlatnim dukatima, koji su odmah prihvatili poziv za koncert u svečanoj dvorani u Bukovlju 22. ožujka ove godine u 19.30 sati. Sav prihod od prodanih ulaznica ići će Anti i njegovu ocu - rekao je Igor Đaković.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

I Marija je ova lijepa gesta ostavila bez riječi i duboko dirnula.

- Nemamo riječi kojima bismo zahvalili udruzi, Igoru Đakoviću i Marinku Oreču, koji su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi nam pomogli. Ne mogu a da ne spomenem i Brodsko-posavsku županiju i župana Danijela Marušića, koja nam je uplatila 1000 eura pomoći. Zahvaljujemo svima od srca koji su to do sada činili, kao i svim dobrim ljudima koji će to učiniti. Neka nam svima dragi Bog pomogne da prebrodimo nevolju koja je pogodila moju obitelj, odnosno moga sina Antu. Nadamo se i pomoći svetog Ante, kojeg štujemo, jer se i moj Ante rodio 13. lipnja, na blagdan ovog sveca, pa je zbog toga dobio njegovo ime umjesto djedova imena Josip - otkrio je duboko zahvalni Mario.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Udruga Možemo bolje mlada je udruga i ima oko 70 članova, ali iza sebe zaista ima akcije vrijedne hvale. Osim redovitog obilježavanja Dana državnosti, pada Grada Vukovara i humanitarne pomoći potrebitima, od prošlog ljeta organizira zabavnu večer na lokalnom nogometnom igralištu pod nazivom "Disko pod zvijezdama", što je izazvalo veliko zanimanje, ne samo mještana Bukovlja nego i Slavonije.

A pomoći Anti možete i vi, dragi čitatelji. Svi koji žele pomoći Anti mogu to učiniti na IBAN HR2823900013290594193 SWIFT Cod HPBZHR2X Hrvatska Poštanska banka na ime Mario Cserenko.