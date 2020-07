'Teško je raditi po vrućinama s maskom na licu, ali navikli smo'

NOVO NORMALNO Od Slavonije do Dalmacije ljudi su poštovali propise. Iako je konobarima teško raditi pod maskom, nose je...

<p>Teško je osam sati dnevno raditi pod ovim maskama. Vrućina je. Međutim, naviknuli smo se već jer tako je mjesecima, govori nam <strong>Ana Čolić,</strong> djelatnica u pulskom kafiću na Giardinama. Priznala nam je kako nekada moraju opominjati goste da se pridržavaju propisa- stave maskicu i dezinficiraju ruke.</p><p>- Na terasi kafića ljudi sjede nesmetano, bez maskica. Mi ih nosimo i teško im je ispod njih vidjeti naš osmijeh na licima. Ali gosti kažu da se i kroz masku ipak vidi da se smiješimo - kazala nam je Ana i dometnula kako ne zna do kada će biti ovako. Obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima Puljani su odgovorno prihvatili. Iako nije obavezno, neki ih nose čak i na otvorenom. No većina njih vadi ih prije ulaska u trgovine jer bez zaštitnih maskica kupnje nema. U centru Pule čak i ulični svirači nose vizire.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske su od danas obavezne</strong></p><p>- Nije mi vruće ispod vizira, svakako se treba zaštititi od korona virusa. Normalno pjevam i sviram ljudima koji sjede na terasama kafića i svima je simpatičan moj vizir. Ispod njega montirao sam mikrofon koji ne moram držati da bih svirao gitaru - rekao nam je pulski ulični svirač. Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru poštuju i Osječani. U kafiću koji smo posjetili na ulazu nas je dočekalo dezinfekcijsko sredstvo, a potom konobari s maskama na licu. I oni su već navikli raditi u posebnim uvjetima.</p><p>- Pridržavamo se propisanih mjera. Svakog dana obavljamo dezinfekciju stolova i stolaca, nosimo maske i rukavice. U maskicama je teško raditi u zatvorenom prostoru jer je dosta teško disati i komunicirati s ljudima - kaže nam konobarica Ana Kostadinović. Osim u osječkim kafićima, propisanih mjera se pridržavaju i u Foto studiju Petrić. Vlasnik <strong>Hidalgo Petrić</strong> zbog rada s ljudima često ih mijenja. </p><p>Od kada je korona virus došao i u naš grad, pridržavam se svih naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite. S obzirom na to da radim s ljudima, stalno moram mijenjati rukavice i maske. Maksimalno pazim zbog zaštite sebe i drugih, rekao nam je vlasnik Foto studija Petrić. U osječkom dućanu Tinka svaki zaposlenik nosi masku, a klijenti se pridržavaju svih mjera bez prigovaranja, čime je vlasnica oduševljena.</p><h2>Mjere poštuju baš svi </h2><p>- Malo nam je naporno stalno imati maskice jer nam je vruće, ali sve će biti u redu samo kad se naviknemo. Jako mi je drago vidjeti da se svatko tko ulazi u trgovinu drži propisanih mjera – govori nam<strong> Ivanka Jukić </strong>dodajući da se ljudi ne bune zbog mjera. Trgovci u Osijeku također nose maske i rukavice tijekom radnog vremena, koje često mijenjaju zbog direktnoga kontakta s kupcima.</p><p>- Pridržavamo se mjera radi nas i naših kupaca, koji su različite dobi. Prvo mislimo na sebe, a onda i na sve ostale. Pod ovim uvjetima, s obzirom na to da je vruće, teško nam je raditi s maskama - povjerila nam je jedna trgovkinja. I Splićani su spremno dočekali nove mjere te obvezno nošenje maski u prodavaonicama i trgovačkim centrima.</p><p>Opći je zaključak da mjere poštuju i djelatnici i kupci. Čak smo i “testirali” ulazak u jednu prodavaonicu te ušli bez maske, a ljubazna blagajnica upozorila nas je i zamolila da stavimo zaštitnu masku. Bez maske pokušali smo ući i u jednu ljekarnu, gdje nas je “maskirana” djelatnica također zamolila da je stavimo, kao i da ruke poprskamo dezinficijensom. U svim trgovinama, trgovačkim centrima i ljekarnama koje smo posjetili na ulazu je bilo spremno i dezinfekcijsko sredstvo, i sve mjere apsolutno su se poštovale. Jedine pritužbe čuli smo od konobara na splitskoj rivi. Požalili su nam se da nije lako nositi maske svih osam sati radnog vremena, a pogotovo ne na velikim vrućinama sredinom dana.</p><h2>Sve po propisima </h2><p>Nove mjere propisuju nošenje zaštitne maske za konobare, a za goste kafića nisu obavezne. Tako su gosti kafića i restorana na rivi uživali u svježem zraku i mirisu mora dok su se konobari znojili ispod maski. Nove mjere stožera poštuju i građani Slavonskog Broda. U frizerskom salonu “Picasso” strogo se već mjesecima pridržavaju pravila koja je nakon lockdowna propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.</p><p>- Svakog pojedinoga klijenta naručujemo telefonski, u salonu može biti samo jedan korisnik, obvezna je dezinfekcija ruku i maska, masku obavezno koristimo i ja i klijent. Rad s maskom predstavlja određenu poteškoću. Svi se na to navikavamo, nadam se da će sve to proći i da jesen u tom pogledu neće biti problematična - rekla je <strong>Andrijana Bat</strong>, vlasnica frizerskog salona “Picasso” u Slavonskom Brodu.</p>