Teško ozlijeđena učiteljica iz Prečkog se oporavlja: Škole čekaju upute i donošenje mjera

Učiteljica iz zagrebačke OŠ Prečko, teško ozlijeđena u strašnom napadu mladića (19) u petak 20. prosinca, stabilno je i oporavlja se u skladu s postooperativnom prognozom, izvijestili su nas jučer iz KB-a Sveti Duh. Dva ozlijeđena dječaka koja su bila zbrinuta u Bolnici za dječje bolesti u Klaićevoj već su ranije otpuštena kući, a dječak koji se liječi u KBC-u Zagreb također je sve bolje. Utješne su to vijesti u danima u kojima svi traže odgovore na pitanje je li moralo ovako biti. Mnogi smatraju kako nije napravljeno dovoljno za povećanje sigurnosti u školama nakon masakra u beogradskoj osnovnoj školi u svibnju 2023. Ovaj tjedan, pak, ravnateljice i ravnatelji imali su više sastanaka s Povjerenstvom za izradu prijedloga osnovnih sigurnosnih mjera za škole. Sutra bi trebali doznati smjernice za povećanje sigurnosti školskih zgrada kad počne nastava 7. siječnja.

Neke od mjera koje će biti predložene su zaključavanje škola, angažiranje zaštitarskih službi na kraće vrijeme, nove, "odgovarajuće" uloge ravnatelja i svih djelatnika škole, sistematizacija za nova radna mjesta za djelatnike educirane o sigurnosnim i preventivnim mjerama, nabrojio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade u petak.

- Povjerenstvo nas je tražilo da dostavimo izvješća o tome kako smo dosad riješili pitanje sigurnosti te naše prijedloge. Mi imamo portira, no naša je škola jednosmjenska, pa to nije bio toliki problem. No znam da mnogim školama s dvosmjenskom nastavom odbijaju zapošljavanja dva portira - kaže nam ravnateljica jedne zagrebačke srednje škole.

Također, kažu nam i drugi ravnatelji, zapošljavanje zaštitara vjerojatno neće biti usvojeno, to je jednostavno preskup angažman na dulje i u puno škola. Zapošljavanje portira druga je opcija, no za nju je potrebno mijenjati zakonske okvire i osigurati financije. Postavljanje brava dobro je polazno rješenje. Ipak, treba vidjeti hoće li se to stići napraviti do početka drugog polugodišta u svim školama, kaže Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Ravnatelji nam, pak, kažu kako im se čini da opet neće biti prave potpore i kontrole. Slično je bilo i s protokolima koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uputilo školama nakon masakra u beogradskoj osnovnoj školi u svibnju 2023.

U nekim su gradovima već najavljene sigurnosne mjere. Predstavnici Grada Rijeke u petak su održali sastanak s ravnateljima tamošnjih škola, javlja Novi list. Za sve škole će vrijediti ista pravila, a jedno od pravila od kojih nijedna škola ne smije odstupiti je zaključavanje ulaznih vrata. Iva Erceg, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, izvijestila je kako će vrata škola biti otvorena samo 30 minuta prije nastave i 15 minuta nakon nastave. Roditelji će u školu moći ulaziti samo uz prethodnu najavu. Sve škole obići će djelatnici Grada kako bi se ustanovilo što je potrebno još napraviti. Bit će pojačana dežurstva djelatnika u školama.

Slične mjere će, očekuje se, biti uvedene i u drugim školama. Ipak, kažu svi naši sugovornici, i dalje nema pravog odgovora na probleme mentalnog zdravlja mladih i lošu dostupnost psihološke pomoći, a pomoć će biti potrebna i zaposlenicima škola. O tome se više ne govori, upozoravaju. Iz KB-a Sveti Duh izvijestili su i kako je napadač stabilno.