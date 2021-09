Goran Tešović, dječji infektolog sa zagrebačke Klinike za zarazne bolesti dr. Fran Mihaljević, rekao je u RTL Direktu sinoć kako je situacija u bolnici zasad dobra, ali da to ne znači i da će tako ostati u sljedećim mjesecima.

- Nema nikakve dvojbe da je broj hospitaliziranih porastao zadnjih nekoliko tjedana, ali to je još uvijek nekako izdrživo. Međutim, ja osobno očekujem da će povratkom ljudi s ljetovanja, početkom škole, popuštanjem mjera, taj broj nastaviti rasti - kaže. Na pitanje je li broj hospitaliziranih veći u odnosu na prošlu godinu kaže:

- On ovog časa ne bih rekao, barem u mojoj instituciji, da je on manji. Ali, ukupno uzevši, dakle, tada su bili za liječenje covid bolesnika otvoreni i drugi kapaciteti, ne samo Klinika za infektivne bolesti, on je zapravo nešto manji. Međutim, tada je dominirala varijanta čija je infektivnost bila dvostruko manja nego je sada kod dominantne varijante. To je jedna ključna činjenica, druga je, prema podacima objavljenima u zemljama u kojima dominira delta varijanta, kao i kod nas, vjerojatnost da ćete biti hospitalizirana kod delte je dvostruko veća. To, naravno, kod onih koji nisu cijepljeni, a takvih je pola u Hrvatskoj, ili kod onih koji nisu u potpunosti cijepljeni. Ti, a takvih u Hrvatskoj ima poprilično, imaju dvostruko veću šansu biti hospitalizirani (nego što je to bilo u doba alfa varijante).

- I sada ima puno onih starije životne dobi i s komorbiditetima, ali ima i relativno veći broj mlađih ljudi koji nemaju značajnijih komorbiditeta Znači, odgovor je da, vidimo mlađe osobe u bolnici i u jedinici intenzivnog liječenja, nego što smo to vidjeli u prethodnim valovima - rekao je na pitanje o tome kakvi pacijenti sada završavaju u bolnici, a među njima ima i onih koji su Covid preboljeli ranije.

- Ne mogu reći da ih ima puno, ali ih ima. To vam govorim iz svog neposrednog kliničkog iskustva, da među osobama koje su ovog časa hospitalizirane, postoje ljudi koji su preboljeli covid, i to uglavnom s blažom kliničkom slikom. Dakle, govorimo o ljudima kod kojih je to nedvojbeno utvrđeno, kod kojih je to kod prve bolesti nedvojbeno utvrđeno testom kojega smatramo pouzdanim, a to je PCR, a koji sada imaju težu, bitno težu kliničku sliku. Uostalom, nedavno je u javni prostor izašao slučaj gospođe iz Splita. Dakle, ona nije sama - kaže.

Komentirao je i najave iz Vlade o pristupu u borbi protiv epidemije gdje će sada brojati broj oboljelih, broj hospitaliziranih, broj ljudi na respiratorima.

- To je donekle logično i to samo djelomično odražava opterećenje zdravstvenog sustava. Jer, kao niti kod drugih bolesti, nije svaka bolest koja traži skrb u sekundarnoj ili tercijarnog bolničkoj ustanovi, ona koja će ostati na liječenju. To jest mjera opterećenja stacionarnih kapaciteta, ali značajno opterećenje u bolničkom sustavu predstavljaju naši out-patients-departments. Prema tome, čovjek koji će možda za tjedan dana završiti u našoj bolnici, posjetit će našu bolnicu tjedan ili dva prije nego što će biti hospitaliziran, a bit će i jako veliki broj onih, kao što ih je bilo i prethodnim valovima, da dobiju potvrdu da mirno odu kući, jer nisu jako bolesni. Kad gledamo samo bolnički sustav, to je samo djelomično dobra mjera - kaže.

Komentirajući stanje s cijepljenjem rekao je da smo dosegnuli plato prije mjesec dana i da do sada nisu brojke porasle značajno.

- Ono o čemu sada trebamo razmišljati, mislim da smo od prim. dc. Capaka čuli nešto o tome, da cijepimo one koji su po redu ili preko reda cijepljeni prije više od šest mjeseci, s obzirom da naša specifična imunost je prilično pala i imamo dominaciju jedne visokozarazne varijante, pogotovo mi, zdrastveni djelatnici, oni koji su imunokompromitirani i oni starije dobi, trebali bi početi dobivati treću dozu, što su neke zemlje već i počele - kaže.

Kako stoji s epidemijom među mladima, mladima do 18 godina. Jesu li oni otporniji, treba li njih cijepiti?

- Među njima postoje oni koji će oboljeti od teške verzije bolesti, ali je to sad sve češće i moguće i to je vidljivo u SAD-u gdje je prvi puta nekoliko desetina mladih i djece na intenzivnoj i kod nas će se to dogoditi. Vidimo to i na razini ambulante i stacionara porast koji se javlja, a javljaju se s infekcijama s upalom pluća i upalom dišnog sustava. Sad će to biti češće, tu su i oni s multiinflamatornim sindromom, druga opcija na razini imuniteta. Tako smo imali 86 takvih slučajeva, to je imunološki posredovan odgovor na infekciju, javlja se dva do šest tjedana nakon preboljenja i zahvaća više organskih sustava (srce, bubrega...), slično Kawasakijevoj bolesti. Ja sam provakcionalno orijentiran i trebala bi se djeca cijepiti - rekao je Tešović.