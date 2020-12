Varaždinska županija je do prije pet dana bila najgora regija u Europi po broju zaraženih korona virusom. U zadnjih tjedan dana imali su 1080 oboljelih na 100.000 stanovnika. Samo jučer je bilo 170 novih slučajeva. No neslavnu poziciju “najgorih u Europi” preuzelo je Međimurje, gdje je samo jučer bilo 317 zaraženih.

Otkako su kafići i restorani zatvoreni, a brojke zaraženih rastu, Nacionalni stožer odlučio je reagirati na glasine kako su velika poduzeća i pogoni nova žarišta korone. Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, upravo je to i spomenuo rekavši kako je prilikom boravka predstavnika Nacionalnog stožera u Varaždinu bilo rečeno od Zavoda za javno zdravstvo da su u Varaždinu problem velika poduzeća, gdje se smatra da ima puno pozitivnih.

- Mi smo pokrenuli postupak, odnosno projekt za brzo testiranje u velikim firmama. To ćemo napraviti i u firmi Calzedonia. Ovo testiranje započinje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nakon toga ćemo i testove i znanje ostaviti Varaždinskoj županiji, a to možemo napraviti i u ostalim županijama - najavio je Capak.

Iz HZJZ-a su sami kontaktirali tvrtke i tvornice na području Varaždinske i Međimurske županije od kojih se, doznajemo, Calzedonia dobrovoljno odazvala s obzirom na to da zapošljavaju oko 3500 ljudi pa mogu organizirati dobrovoljno testiranje na velikom broju djelatnika. U neslužbenom razgovoru s ljudima iz Calzedonije doznajemo kako je ondje bilo pojedinih slučajeva zaraze kao i u svim tvrtkama diljem zemlje, no nije bilo nikakvih eskalacija.

- Svi zaposlenici su dobili dopis da se mogu dobrovoljno odazvati testiranju. Koliko mi je poznato, mnogo njih je uzvratilo da će se testirati. Osobno vjerujem da je to dobra stvar jer će, između ostaloga, pokazati koliko se ovdje svi pridržavamo mjera i da će broj pozitivnih biti neznatan - kažu nam neslužbeno iz tvrtke.

Inače, u pogonima Calzedonije u Čakovcu i kraj Varaždina radi i stotinjak ljudi s posebnim potrebama, zbog kojih posebno paze da se svi pridržavaju strogih mjera.

Načelnik gradskog Stožera civilne zaštite Zlatan Avar osvrnuo na odluku Nacionalnog stožera o brzim testovima u županiji.

- Prije nego što se župan proglasi spasiteljem Republike Hrvatske, meni je drago da je na presici stožera Civilne zaštite RH najavljeno brzo testiranje u industrijskim zonama, odnosno tvrtkama koje okružuju grad Varaždin i ovo područje. Kod sebe imam dokument koji smo 19. studenog 2020. godine poslali gospodinu Božinoviću i Berošu. U dokumentu apeliramo i molimo da se pokrene brzo testiranje u žarištima na području Varaždina i županije - kazao je Avar.

Naglašava da kafići, muzeji, kazališta nisu žarišta.

- Javno apeliramo više od tri tjedna da su industrijski pogoni žarišta koja treba gasiti. To nisu kafići, to nisu sportski centri, kultura, kazališta... To je razvidno iz odluka Nacionalnog stožera, pogotovo što se tiče ovog dijela oko muzeja i kazališta. Također smo u proračunu Grada Varaždina osigurali sredstva te smo spremni i dalje prema Zavodu za javno zdravstvo sufinancirati dio troškova za brze testove, ako to prihvate. Nadam se da hoće - ističe.

Smatra da je uzrok eskalacije zaraženih na županijskom području baš zanemarivanje brzih testova.

- Pokazalo se točnim ono što cijelo vrijeme govorimo, a župan je to opstruirao. Govorio je da su žarišta negdje druge. Sjećamo se njegove izjave da on razumije tvrtke koje skrivaju kontakte, ali da to ne podržava. To je uzrok ove eskalacije na području grada i županije. Imamo zabrinjavajući trend rasta na području Republike Hrvatske. Gospodin Čačić je neki dan govorio da postoji izravnavanje krivulje i blagi pad. Zapravo je malo uljepšao situaciju. Mi imamo prosječni rast koji se temelji na dan kada smo zatvorili sve kafiće i sportske centre. Moramo se dogovoriti o tome od kad brojimo tjedne. U dva tjedna imamo prosječni broj zaraženih po danu od 270, što pokazuje rast, a ne pad - rekao je Avar, piše Varazdinski.net.hr.

Kaže da su njihovi podaci o žarištima u industrijskim pogonima rezultat istraživanja epidemiologa.

- Dobio sam i od MUP-a odgovor na upit o broju testova. Županiji je isporučeno 1500 antigenskih testova što smatram premalim brojem. Ipak, sve je krenulo kako smo mi priželjkivali. Žao mi je što se to nije dogodilo ranije jer se mogla spriječiti eskalacija. Dočekali smo taj dan i nadam se da će uroditi plodom s obzirom da naša istraživanja pokazuju da u industrijskim pogonima postoji oko 25 posto zaraženih. Naši podaci nisu iz rukava, nego se temelje na podacima epidemiologa koji su isti i za županijski i gradski stožer. Cijelo vrijeme baratamo istim podacima, međutim mi ne želimo žmiriti na situaciju u tim pogonima - napominje Avar.

S brzim testovima počelo se u Calzedoniji.

- Smatram da treba krenuti s njima, Boxmarkom i Wollsdorf. Zašto su krenuli s Calzedonijom? Možda su se oni prvi javili. Nemam točnu informaciju. Ali ono što znam da su i neki drugi poduzetnici u gradu počeli s brzim testovima među svojim djelatnicima. Među nama je puno asimptomatskih i onih s blagim simptomima. Možda se s Calzedonijom krenulo zbog toga što ima dva pogona i zato što je najveća - zaključio je Zlatan Avar.