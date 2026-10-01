Testirali Hrvate na 'vječne kemikalije': Pronašli ih kod svih, šestero iznad praga

„Vječne kemikalije“, odnosno PFAS spojevi, pronađene su u krvi svih 110 sudionika novog europskog istraživanja. Posebno se izdvajaju rezultati hrvatskih ispitanika: od deset testiranih osoba njih šest imalo je zbroj četiri dugolančana PFAS spoja iznad zdravstveno utemeljene referentne vrijednosti Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), prenosi Index.

Istraživanje je obuhvatilo ispitanike iz devet država članica Europske unije, a među njima je bilo i deset osoba iz Hrvatske. Sedmero ih je bilo iz Gospića, dvoje iz Knina, a jedna osoba iz Pule.

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Kod svih ispitanika pronađena su četiri analizirana dugolančana PFAS spoja – PFOA, PFOS, PFNA i PFHxS. EFSA njihove koncentracije promatra zajedno, kroz vrijednost ΣEFSA-4.

Referentna vrijednost iznosi 6,9 nanograma po mililitru. Ako je izmjerena vrijednost iznad tog praga, to ne znači da će osoba razviti zdravstvene probleme, već da je razina izloženosti iznad one koju EFSA smatra zdravstveno prihvatljivom za dugoročnu izloženost.

U cijeloj skupini od 110 ispitanika taj je prag premašilo 27 ljudi, odnosno četvrtina uzorka. Među hrvatskim ispitanicima udio je bio veći – šest od deset testiranih osoba bilo je iznad referentne vrijednosti.

Kod svih pronađen i TFA

Ispitanici su testirani i na pet ultrakratkolančanih PFAS spojeva. Posebno se izdvaja TFA, koji je pronađen kod svih sudionika istraživanja.

Prema rezultatima, TFA je činio 81,4 posto ukupne mase šest detektiranih PFAS spojeva, dok su njegove koncentracije u prosjeku bile 4,6 puta veće od zbroja četiri dugolančana PFAS-a.

Autori istraživanja navode i da su medijanske razine TFA-e izmjerene u ovom istraživanju među najvišima dosad zabilježenima u ljudskom serumu.

Za razliku od dugolančanih PFAS spojeva, TFA se relativno brzo izlučuje iz organizma. Procijenjeno vrijeme polueliminacije iznosi između 16 i 60 sati. Zbog toga autori smatraju da izmjerene razine vjerojatno upućuju na čestu izloženost TFA-i.

Što su zapravo „vječne kemikalije“?

PFAS je naziv za veliku skupinu sintetičkih kemikalija koje se iznimno teško razgrađuju. Zbog njihove postojanosti mogu se dugo zadržavati u okolišu, vodi i organizmima.

Ljudi im mogu biti izloženi putem hrane i vode, ali i iz okoliša u kojem se određeni spojevi mogu nakupljati.

Među analiziranim spojevima posebno se ističu PFOA i PFOS. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) PFOA je 2023. godine svrstala u skupinu kancerogenih tvari za ljude, dok je PFOS svrstala u skupinu mogućih kancerogenih tvari.

Istraživanja PFAS spojeva posljednjih su godina posebno aktualna zbog njihove raširenosti u okolišu i dugotrajne postojanosti.

Rezultati Hrvata ne povezuju se s otpadom u Lici

Iako je sedam hrvatskih sudionika istraživanja bilo iz Gospića, rezultate ovog istraživanja ne treba automatski povezivati s odlaganjem otpada u Lici.

Istraživanje je provedeno kao neovisno testiranje izloženosti PFAS spojevima među građanima više europskih zemalja. Samo mjesto prebivališta ispitanika nije dovoljno da bi se utvrdio izvor kemikalija pronađenih u njihovoj krvi.

U slučaju ilegalno odloženog otpada u Lici ranije su pronađeni PFAS spojevi u podzemnim odnosno otpadnim vodama, što je dodatno otvorilo pitanje mogućeg utjecaja takvog onečišćenja na okoliš. Međutim, za povezivanje tih nalaza s razinama PFAS-a u krvi konkretnih ljudi potrebna su zasebna istraživanja izloženosti i izvora onečišćenja.

Istraživanje ima važna ograničenja

Autori naglašavaju da istraživanje nije reprezentativno za stanovništvo pojedinih država. U svakoj zemlji sudjelovao je relativno malen broj ljudi pa rezultate nije moguće koristiti za pouzdanu usporedbu cijelih populacija.

Za utvrđivanje i umjerenih razlika između država, prema procjeni autora, bilo bi potrebno najmanje 20 do 30 ispitanika po zemlji.

Rezultati ipak pokazuju da su PFAS spojevi prisutni u krvi ispitanih Europljana, uključujući i sve testirane hrvatske sudionike.

U istraživanju su uočeni i određeni obrasci. Muškarci su imali viši medijan ΣEFSA-4 vrijednosti od žena, a više razine dugolančanih PFAS spojeva bile su povezane s češćom konzumacijom mesa te ribe i morskih plodova.

Zbog malog broja hrvatskih ispitanika, međutim, takve rezultate treba tumačiti oprezno.

Istraživanje je naručila zastupnička skupina Zeleni/ESS u Europskom parlamentu, a interpretaciju rezultata proveli su istraživači sa Sveučilišta Vrije Universiteit Amsterdam.

Eurozastupnik Gordan Bosanac, član Kluba zastupnika Zelenih/ESS, rezultate koristi kao argument za strožu regulaciju PFAS spojeva u Europskoj uniji. Zalaže se za postupno ukidanje njihove proizvodnje i uporabe te za posebnu strategiju zbrinjavanja otpada kontaminiranog tim kemikalijama.