'Testiranje projektila bilo je upozorenje SAD-u i J. Koreji'

Testiranje projektila koje je Sjeverna Koreja izvela na istočnoj obali u utorak "odgovarajuće je upozorenje" vlastima SAD-a i Južne Koreje, izvijestila je u srijedu službena sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Sjeverna Koreja ispalila je, kako se vjeruje, dvije balističke rakete kratkog dometa u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Projektili su letjeli oko 450 kilometara prije nego su pali u Japansko more (Istočno more).

To je bilo četvrto lansiranje u manje od dva tjedna.

KCNA je citirao sjevernokorejskog vođu Kim Jong Un-a koji je istaknuo kako je "spomenuta vojna akcija bila prilika da se pošalje odgovarajuće upozorenje zbog zajedničke vojne vježbe koju provode američke i južnokorejske vlasti".

Glasnogovornica sjevernokorejskog Ministarstva vanjskih poslova ranije je u izjavi za KCNA rekla da su testovi reakcija na trenutne manevre koje izvode oružane snage Sjedinjenih Država i Južne Koreje.

Dolazak američke nuklearne podmornice u južnokorejsku luku prisilio je Sjevernu Koreju na daljnji razvoj programa naoružanja. "Trikovi" kojima se koriste američke i južnokorejske vlasti kako bi opravdale vojnu vježbu nisu mogli prikriti njihovu agresivnu prirodu, navodi se u priopćenju.

Rezolucije UN-a zabranjuju Sjevernoj Koreji da lansira balističke rakete, bilo one kratkog, srednjeg ili dugog dometa.