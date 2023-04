The World je najveća privatna jahta: Svaki putnik mora biti 'težak' bar pet milijuna dolara

Samo pola sata trebalo je posadi broda The World da uplovi u Šibenik i da odmah privuče pozornost ljudi. Ovaj impresivni brod dug 200 metara izgleda kao i većina drugih kruzera koji mogu ukrcati do 2500 putnika. Međutim, na ovaj stane samo 300-tinjak sretnika s izuzetno dubokim džepom. Naime, The World je najveća privatna rezidencijalna jahta. Grdosija nema kabine nego luksuzne apartmane, koji su u vlasništvu putnika, i to obično na godinu dana.