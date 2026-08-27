Thompson će navodno odustati od ZDS-a u Frankfurtu. Zašto nije mogao bez toga u Zagrebu?

Ovo su moji principi. Ako vam se ne sviđaju, imam ja druge.

Marko Perković Thompson trenutno vodi pregovore s gradskim vlastima u Frankfurtu oko organizacije njegova koncerta zakazanog za 13. studenog i prema priopćenju objavljenom na web stranici frankurtskog CDU-a, navodno je gradskoj vijećnici te stranke obećao da pjesme iz ratnog razdoblja devedesetih neće biti dio njegova koncertnog programa.

Dakle, neće biti Bojne Čavoglave. Dakle, neće biti pozdrava "Za dom spremni". Dakle, neće biti kontroverznog dijela koncerta.

Ono na čemu je Thompson inzistirao na svojim zagrebačkim koncertima, zbog čega je vodio prepirku s Tomislavom Tomaševićem, zbog čega je prkosio odluci Gradske skupštine, zbog čega mu je bio zabranjen drugi koncert u Areni, zbog čega su Bad Blue Boysi razvijali proustaške transparente, zbog čega je Thompson prijetio sudskom tužbom, zbog čega je dobivao podršku HDZ-a i političke desnice, sada je bilo dio pregovora.

Nije se Thompson ultimativno postavio prema njemačkim vlastima i političarima.

Nema prkosa

Nije prijetio sudskim tužbama ili odustajanjem od koncerta ili prkosnim izvođenjem proustaške pjesme bez obzira na posljedice koje bi ga čekale.

Zašto se tako pomirljivo nije postavio prema zagrebačkim vlastima?

Thompson je radije zaradio zabranu koncerta nego da odustane od pjesme za koju je već javno tvrdio da je bio spreman izbaciti je iz repertoara.

ZDS nasušno potreban

ZDS mu je nasušno bio potreban u Zagrebu, kao i u Rijeci, Poreču, Varaždinu i drugim gradovima kojima vladaju stranke lijeve ili liberalne orijentacije, jer je to bio borbeni poklič klerikalne nacionalističke revolucije koja je zahvatila Hrvatsku.

U Njemačkoj mu to nije potrebno. U Njemačkoj, gdje su mu dugo bili zabranjeni koncerti, trebaju mu zarada, vidljivost i širenje baze obožavatelja.

U Zagrebu je ustrajao na svojim principima. Za njemačke vlasti ima druge.