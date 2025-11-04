Obavijesti

Thompson žestoko reagirao na Tomaševićevu zabranu: 'On ne poštuju sudske odluke...'

Gradonačelnik Tomašević zabranjuje Thompsonov koncert zbog "Za dom spremni", a Thompsonov tim uzvraća udarac optužujući gradsku vlast za nepoštivanje zakona

Nakon što je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas izjavio da u Zagrebu neće biti drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona, tim pjevača u večernjim satima objavio je priopćenje u kojem gradsku vlast optužuje za "nepoštivanje sudskih odluka" i "negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske".

Tomašević je ranije danas, komentirajući mogućnost održavanja dodatnog koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, naveo kako će Grad poduzeti mjere za sprječavanje ponavljanja pozdrava "Za dom spremni", koji je izazvao kontroverze na velikom ljetnom koncertu na Hipodromu. Osvrnuo se i na sinoćnji incident u Splitu, gdje je skupina muškaraca prekinula Dane srpske kulture, što je dodatno utjecalo na njegov stav o sigurnosnim i moralnim standardima koncerata u Zagrebu.

- S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i događaje u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima u Areni i drugim gradskim prostorima, kako za Thompsona, tako i za druge izvođače - poručio je Tomašević, potvrdivši da je Grad zaprimio zahtjev za koncert.

Tim Marka Perkovića Thompsona u priopćenju na Facebooku ističe kako je izvođenje pjesme „Bojna Čavoglave“ u potpunosti zakonito, što je, navode, potvrđeno pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Po njihovim riječima, zabrana koncerta zbog te pjesme bila bi kršenje sudske odluke i negiranje pravnog poretka.

- Svaki pokušaj zabrane koncerta zbog izvođenja pjesme 'Bojna Čavoglave' predstavlja nepoštivanje sudske odluke i time negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske - stoji u priopćenju koje prati i preslika navedene sudske presude.

