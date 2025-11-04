Obavijesti

News

Komentari 27
PJEVAČ TRAŽIO DODATNI DATUM...

Tomašević komentirao incident u Splitu pa odgovorio Thompson timu: 'Ništa se nije promijenilo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tomašević komentirao incident u Splitu pa odgovorio Thompson timu: 'Ništa se nije promijenilo'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, Matija Habljak/PIXSELL, Canva

Promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima kako za Thompsona tako i za druge izvođače, kaže Tomašević

"Ništa se nije promijenilo", poručio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kad su ga upitali o zahtjevu Thompsonova tima za dodatnim koncertom u zagrebačkoj Areni. Potvrdio je kako je primio zahtjev.

Tomašević je i ranije poručio kako je Marku Perkoviću Thompsonu odobren koncert, 27. prosinca, kako je njegov tim tražio dodatni datum, što je odbijeno.

MINISTAR SE OGLASIO Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...
Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...

- Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagreb - kazao je krajem listopada Tomašević.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenković je trebao biti 'frajer' i zabraniti ZDS, a ne da se ruga Tomaševiću u vezi Thompsona
Plenković je trebao biti 'frajer' i zabraniti ZDS, a ne da se ruga Tomaševiću u vezi Thompsona

U sličnom tonu Tomašević se oglasio i danas. Osvrnuo se i na sramotni incident u Splitu gdje su maskirani huligani prekinuli program Dana srpske kulture. Protjerali su goste i sudionike, uzvikivali 'za dom spremni'...

- S obzirom da na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima kako za Thompsona tako i za druge izvođače - rekao je Tomašević, javlja Net.hr.

KOMENTIRALI I DOLAC VIDEO Tomašević o Thompsonu: Neće biti koncerta ako će se čuti protuustavni ustaški pozdrav!
VIDEO Tomašević o Thompsonu: Neće biti koncerta ako će se čuti protuustavni ustaški pozdrav!
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025