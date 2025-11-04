Tomašević komentirao incident u Splitu pa odgovorio Thompson timu: 'Ništa se nije promijenilo'

"Ništa se nije promijenilo", poručio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kad su ga upitali o zahtjevu Thompsonova tima za dodatnim koncertom u zagrebačkoj Areni. Potvrdio je kako je primio zahtjev.

Tomašević je i ranije poručio kako je Marku Perkoviću Thompsonu odobren koncert, 27. prosinca, kako je njegov tim tražio dodatni datum, što je odbijeno.

- Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagreb - kazao je krajem listopada Tomašević.

U sličnom tonu Tomašević se oglasio i danas. Osvrnuo se i na sramotni incident u Splitu gdje su maskirani huligani prekinuli program Dana srpske kulture. Protjerali su goste i sudionike, uzvikivali 'za dom spremni'...

- S obzirom da na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima kako za Thompsona tako i za druge izvođače - rekao je Tomašević, javlja Net.hr.