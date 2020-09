Blagus je otvaranjem ustave spasio kvart od poplave, a sam pi\u0161e da je nakon nevremena ku\u0107a bila devastirana, a auto potopljen i prakti\u010dno uni\u0161ten.\u00a0

- \u00a0Tada nisam imao niti najmanju viziju kako sve dovesti u red, ali dovelo se i to mimo institucija, odgovornih i nadle\u017enih koji nas do ju\u010der nisu niti posjetili. Zato se ovim putem zahvaljujem prvo svima vama na potpori, suosje\u0107anju i normalnoj percepciji dobre i lo\u0161e strane u ovoj pri\u010di - pi\u0161e Blagus u zahvali susjedima, prijateljima, serviserima koji su mu popravili auto, ali i poslodavcima koji su mu donirali stvari i ku\u0107anske aparate.

Tihomir Blagus zahvalio svima na pomoći kod uređenja kuće: 'Čuvajte susjede i pomažite si'

Nisam imao niti najmanju viziju kako sve dovesti u red, ali dovelo se i to mimo institucija, odgovornih i nadležnih koji nas do jučer nisu niti posjetili, piše Tihomir Blagus u zahvali svima koji su mu pomogli

<p>Čuvajte susjede, prijatelje, dobre ljude oko sebe i pomažite jedni drugima jer jedino tako ćete u ovakvim kriznim i sličnim situacijama imati onaj pravi oslonac. Napisao je to Tihomir Blagus, heroj Trnja, koji se preko Facebooka zahvalio svima koji su mu pomogli urediti kuću nakon što je uništena u poplavi u velikom nevremenu koje je u srpnju pogodilo Zagreb.</p><p>Blagus je otvaranjem ustave spasio kvart od poplave, a sam piše da je nakon nevremena kuća bila devastirana, a auto potopljen i praktično uništen. </p><p>- Tada nisam imao niti najmanju viziju kako sve dovesti u red, ali dovelo se i to mimo institucija, odgovornih i nadležnih koji nas do jučer nisu niti posjetili. Zato se ovim putem zahvaljujem prvo svima vama na potpori, suosjećanju i normalnoj percepciji dobre i loše strane u ovoj priči - piše Blagus u zahvali susjedima, prijateljima, serviserima koji su mu popravili auto, ali i poslodavcima koji su mu donirali stvari i kućanske aparate.</p>