Spasio kvart, brutalno priveden a sad mu prijeti i godinu dana zatvora: 'Opet bih isto učinio'

Blagusa (54) tereti policija za vrijeđanje njihovih službenika, ali i Hrvatske vode za neovlašteni ulazak u njihov objekt. Prvo je prekršaj koji se kažnjava novčano, ali u drugom slučaju se radi o kaznenom djelu

<p>U zagrebačkom naselju Trnje je u noći na subotu voda prodrla u kuće, a jedini koji će za to biti kažnjen je <strong>Tihomir Blagus</strong>, koji je spasio kvart od veće katastrofe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Neće odgovarati nitko niti iz Hrvatskih voda, čiju branu je Tihomir s prijateljem <strong>Domagojem </strong>otvorio da voda oteče u Savu niti itko iz Vodoopskrbe i odvodnje, čija kanalizacija nije mogla progutati vodu. Oni prebacuju krivnju jedni na druge. Ali zato Blagusa (54) terete odvojeno policija za vrijeđanje njihovih službenika, ali i Hrvatske vode za neovlašteni ulazak u njihov objekt.</p><p>Prvo je prekršaj koji se kažnjava uglavnom novčano, ali u drugom slučaju se radi o kaznenom djelu za koje se može dobiti i godina dana zatvora. U svakom slučaju, Blagusa čeka suđenje i za jedno i za drugo djelo, iako je heroj koji je spasio kuće cijeloga kvarta. Njegovi susjedi Trnjani su objavili i nekoliko videa koji prikazuju kako je u subotu, nakon noći poplave, došlo do incidenta s policijom. Blagus je oboren na pod, policajac mu stoji koljenom na vratu prije nego što su mu stavili lisice.</p><p>- Maknite mu nogu s vrata, maknite mu nogu s vrata - čuju se sumještani kako viču.</p><p>Na svojoj stranici su objavili taj video s pitanjem zašto je policija upotrijebila toliku silu i zašto su Tihomira vezali u lisice kao kriminalca.</p><p>- Zar nismo nedavno vidjeli što se u Americi desilo zbog sličnog policijskog postupka! - objavili su aludirajući na smrt Afroamerikanca <strong>Georga Floyda</strong>, čija smrt je pokrenula masovne prosvjede u SAD-u.</p><p>- Osjećao sam se nemoćno i definitivno nisam pružao otpor te nisu trebali tako postupiti - kaže nam Blagus.</p><p>Policija ima drugu verziju priče. Sve se odigralo u subotu iza podne, kad je policijska ophodnja stigla ispred sporne ustave jer su Hrvatske vode prijavile da je u nju netko neovlašteno provalio. I nakon objave snimke tvrde da nisu uporabili prekomjernu silu i ostaju pri tome da je Blagus pružao otpor.</p><p>- Da bi u jednom trenutku počeo zamahivati rukama u smjeru policijskog službenika. Policijski službenik izdao mu je upozorenje da se smiri i prestane s narušavanjem javnog reda i mira, što on nije učinio - tvrdi policija.</p><p>Dodaju da je nastavio vrijeđati i odbio je naredbu.</p><p>- Zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije - objavila je policija.</p><p>Nakon privođenja utvrđeno mu je alkohola u krvi 0,88 promila.</p><h2>Prva patrola u noći pokuđala je dobiti Hrvatske vode. Nisu uspjeli</h2><p>Službeno su nam dodatno u policiji rekli da je psovao i vrijeđao službenike, pa da zbog toga ne mogu i neće odustati od prekršajne prijave. Činjenica je da policijska ophodnja koja je došla u subotu vjerojatno i nije znala kakva se drama odvijala u noći. Njihovi kolege, koji su bili u noći, pokušali su zvati Hrvatske vode, rekao nam je <strong>Domagoj Vorberger</strong>, koji je s Blagusom provalio u objekt.</p><p>Kad ni oni nisu uspjeli, nisu Tihomira i Domagoja sprečavali da sami obave stvari. Kad je u subotu došla druga ophodnja, oni su pokupili neopravdano sav bijes građana jer ih nitko nije obišao niti se javljao na telefon. Dobili smo i drugu snimku s Blagusova mobitela koja je prethodila uhićenju. Blagus tvrdi da ga je policajac udario i oduzeo mu mobitel.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Recite, je l’ trebate vi još šta - kaže policajac na početku snimke Blagusu, koji sve snima mobitelom.</p><p>- Ne, samo hoću snimati kaj vi radite zato je l’... - kaže Blagus.</p><p>- Ne možete vi snimati šta mi radimo, ovo je policijski posao i prema policijskim ovlastima se odrađuje ovaj posao - govori policajac koji prilazi Blagusu i rukom mu miče mobitel.</p><p>- Ne, ne, ne, dobro - izgovara Blagus istodobno, nakon čega se snimka prekida.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nisam ih napao. Zanimalo me tko ih je poslao i zbog čega te sam htio mobitelom snimiti cijeli postupak. Policajac me je udario i uzeo mobitel, ali ja nisam uopće uzvratio, nego sam htio doći do svojeg mobitela. Onda su me bacili na pod, stavili nogu za vrat, lisice i odveli me u postaju. Nije točno da sam pružao bilo kakav otpor - govori nam Blagus koji ne poriče da su nakon cijele noći čišćenja kuće “proslavili” što nije bilo veće nesreće uz piće. Spavao je dva sata, kaže.</p><p>Prva mišljenja odvjetnika oko slučaja su podijeljena. Ali uglavnom smatraju da je trebalo više takta i sa strane policajaca i samoga Blagusa. Mobitel policajac nije smio oduzeti, ali Blagus se trebao maknuti po naredbi te su mu alkohol i vrijeđanje otegotna okolnost.</p><p>- Policijski službenik ima pravo eliminirati svaku radnju i/ili opravdanu prijetnju koja ga može omesti u osiguranju mjesta očevida. Ako građanin remeti policajca u obavljanju očevida, policajac ima pravo primijeniti silu prema takvom građaninu - kaže, među ostalim, odvjetnik Milko Križanović.</p><p>Kako god se priča rasplela na Prekršajnom sudu, kazna je uglavnom novčana, a sudac će uzeti u obzir cijeli kontekst.</p><h2>Hrvatske vode ga prijavile: Kazna zatvora je do godinu dana</h2><p>No puno veći problem za Blagusa je prijava Hrvatskih voda za neovlašteni ulazak u objekt ustave. Jer to je kazneno djelo s kaznom zatvora do godine dana. Iz Hrvatskih voda su nam neslužbeno rekli da oni i ne mogu povući prijavu koju su dali u subotu policiji te taj postupak mora ići dalje. Ali kažu da neće teretiti Blagusa za neku veliku štetu i na sudu će mu izaći u susret, ali da pravno ne mogu ići na povlačenje. Službeno su poručili da ništa ne mogu komentirati jer je istraga u tijeku.</p><p>Zagrebački odvjetnik Mario Medak objašnjava nam da Blagus i tu ima argumente za sud, ali da Hrvatske vode mogu, ako žele, povući prijavu.</p><p>Jer, da je one povuku, to kazneno djelo se ne goni po službenoj dužnosti. Pojednostavljeno, ako se vlasnik ne smatra oštećenim, policija odmah odbacuje slučaj.</p><p>Ali Hrvatske vode to neće učiniti. Medak kaže da onda postoji i članak zakona koji ističe “krajnju nuždu” i “sprečavanje veće štete”.</p><p>- Nije protupravno ako je osoba ušla neovlašteno u prostor da bi od sebe ili drugih otklonio istodobnu opasnost koja se nije mogla otkloniti niti na jedan drugi način i ako je učinjeno zlo manje od onoga koje je prijetilo. Ako se na sudu bude vodio kazneni postupak, to znači da bi sud uz pomoć stručnjaka utvrđivao je li opasnost za živote i imovinu bila veća da u ovom slučaju brana nije podignuta. Osim toga, utvrđivat će se i jesu li stanovnici dali sve od sebe da obavijeste stručne službe te jesu li iste na adekvatan način reagirale na opasnost - kaže Medak.</p><p>U ovom slučaju je jasno da nisu. Vode kažu da ih je trebala obavijestiti zagrebačka Vodoopskrba i odvodnja te bi oni poslali čovjeka da digne ustavu. Iz Vodoopskrbe i odvodnje tvrde da je objekt u vlasništvu Hrvatskih voda i oni su trebali, s obzirom na prognozu, imati u vidu opasnost. A hoće li kazna pokolebati Blagusa?</p><p>- Provalio bih još sto puta bez obzira na kaznu. Majka od 80 godina mi je bila u kući. Stara susjeda ima nepokretnog muža koji je ležao i gledao kako voda nadire. Njih smo spasili. I to je važno - kaže.</p><h2>Reakcija policije</h2><p>Policija je kasno poslijepodne poslala jos jedno priopćenje u vezi cijelog slučaja i prenosimo ga u cijelosti:</p><p><em>Vezano za danas javno objavljenu snimku o postupanju policije tijekom događaja koje se dogodio prije tri dana ističemo kako je Policijska uprava zagrebačka 25. srpnja 2020. godine oko 12.20 sati zaprimila dojavu o provali u objekt javnog poduzeća „Hrvatske vode“ na adresi u Zagrebu, Trnjanski nasip.</em></p><p><em>Na mjesto događaja, nakon dolaska policijskih službenika i tijekom provođenja potrebnih službenih radnji, došao je 54-godišnjak koji je snimao postupanje policijskih službenika na mjestu događaja gdje je bilo potrebno provesti očevid, a što su mu policijski službenici zabranili sukladno čl. 66. st. 2. točka 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Na izdana mu upozorenja, on je nastavio sa snimanjem mjesta događaja nakon čega mu je izdana i naredba da preda mobitel. Nakon predaje mobitela, udaljio se na primjerenu udaljenost da bi potom ponovno pokušao ući upućujući policijskim službenicima vulgarne psovke. Na upozorenja da se primiri se oglušio te zamahivao rukama u smjeru policijskog službenika. Na naredbu koja je uslijedila nakon upozorenja da prestane s protupravnim ponašanjem također se oglušio zbog čega su nad njime uporabljena sredstva prisile što je trajalo nekoliko sekundi, a što je prikazano na fotografiji, dok je njegovo protupravno ponašanje, koje je tome prethodilo, trajalo desetak minuta.</em></p><p><em>Nakon što je upozoren da će zbog narušavanja javnog reda i mira biti priveden u službene prostorije 54-godišnjak je i dalje nastavio s opisanim ponašanjem, oglušio se na naredbu zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije. Prilikom uporabe sredstava prisile nitko od sudionika nije ozlijeđen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je 54-godišnjak, pod utjecajem alkohola (0,88 g/kg), počinio prekršaje iz članka 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog čega su policijski službenici podnijeli optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.</em></p><p><em>Ujedno, koristimo priliku informirati javnost da snimanje policijskog službenika prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti od strane građana audio - video uređajem, bez njegove izričite privole, predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka budući da za takvu obradu osobnih podataka ne postoji pravni temelj niti zakonita svrha, kao što je i zabranjeno snimati mjesto događaja.</em></p><p><em>Javno objavljena snimka i fotografija prikazuje sam kraj policijskog postupanja, odnosno uskraćuje osobu za uvid u cjeloviti događaj. Takvim se načinom nameće javnosti nevjerodostojan uvid u cjelokupnu situaciju i navodi na krivi zaključak. </em></p><p><em>Tome u prilog govori i činjenica da je predmetni gospodin u medijskim nastupima izjavio da je došlo do naguravanja između njega i policijskih službenika te da su policijski službenici tijekom provođenja prekršajne obrade bili korektni prema njemu i da se s njima međusobno šalio.</em></p>