Tihomir s predsjednikom igrao nogomet, a zatvorili su ga kad je s prijateljem spasio Trnje...

Tihomir Blagus (53) završio je iza rešetaka jer je spasio kvart. Čeka ga suđenje. Razočaran je i ljutit. Predstavnici Hrvatskih voda bezuspješno su se pravdali pred ljudima koji su prošli kalvariju

<p>Razočaran sam i ljutit. Eto kako se osjećam, povjerio nam je jučer <strong>Tihomir Blagus</strong> (53), požrtvovan dečko iz Trnja. Policija ga je privela jer je s kolegom <strong>Domagojem Vorbergerom</strong> provalio u objekt Hrvatskih voda i ručno podigao branu kako bi voda koja je prijetila poplaviti kvart otekla u Savu. </p><p>- Ostavili bi me cijelu noć u pritvoru, ali su u subotu navečer došli i rekli da je pritisak javnosti prevelik te su me pustili da idem kući. Ali kazna me još čeka i morat ću na sud - rekao nam je u nedjelju Tihomir. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrepčani o potopu</strong></p><p>A tko su zapravo dva trnjanska heroja koja su od poplave spasila svoj kvart?</p><p>Tihomir i Domagoj upoznali su se prije nekoliko godina, kad se Domagoj sa Savice doselio u kuću pored Tihomirove. </p><p>Priznaju nam da su “kliknuli na prvu” i postali najbolji prijatelji. Prijateljstvo su produbili i zajednički interesi i hobiji, ali i silna ljubav prema njihovu kvartu. Tihomir je odrastao u Trnju i u njemu živi cijeli život. Po struci je trgovac, a trenutačno radi u jednom skladištu. Ne žali, ne kuka, skroman je i voli jednostavne stvari poput nogometa i pecanja. </p><h2>Spojili ih hobiji i osjećaj za pravdu</h2><p>Domagoj je pak “roker u duši”. Ovaj glazbenik po struci je veterinarski tehničar, ali danas radi kao tehničar na televiziji. </p><p>- Devedesetih sam počeo svirati u svojem prvom bendu Corto, i to upravo ovdje, u frendovoj kući preko puta naše današnje kuće. Čudan je to krug života, ali volim ovo naselje i tu sam našao svoj mir, zajedno sa svojom obitelji - priča nam Domagoj. Pohvalio se i s novim projektom.</p><p>- Sviram u bendu Hulje, a surađivao sam i s mnogim poznatim bendovima u Hrvatskoj. Uglavnom obrađujemo zagrebačku tematiku i iz svojega grada crpim svu inspiraciju. S obzirom na to da se dosta krećem i u glazbenim krugovima, Tihomir me često znao ‘žicati’ da mu riješim koju kartu za koncert. Ali to je najbolji susjed kojeg netko može poželjeti! Kad god netko nešto treba, spreman je pomoći. Nema tu velike filozofije, odgovaramo si, imamo slične interese, kao i osjećaj za pravdu - kaže Domagoj.</p><p>Obojica obožavaju pecanje, prirodu, a zajedno uređuju dvorište i vrt, ali svatko na svojoj strani ograde. Susjedi iz ulice za dvojicu svojih heroja imaju samo riječi hvale, ne samo zbog onoga što su učinili, nego što godinama čine za njih.</p><h2>Vole Zagreb, vole svoj kvart Trnje</h2><p>- Ma oni će uvijek uskočiti gdje treba, dobri su to dečki. Da nije bilo njih, tko zna što bi s nama bilo - rekla je njihova susjeda.</p><p>Tihomiru provala u kućicu Hrvatskih voda kako bi podigao branu i spasio naselje nije bilo “prvo herojstvo” koje je napravio za dobrobit društva. On je, naime, prije nekoliko godina od rušenja spasio i Park Savica, kad je s biciklom stao pred kamione koji su htjeli ući u park.</p><p>- Kamioni su htjeli ući u park kako bi ga porušili, ali sam biciklom stao ispred i nisam ih htio pustiti da uđu. Čak su me probali i fizički maknuti, ali nisu uspjeli. Poslije su došli i drugi ljudi pa smo tako dežurali dan i noć dok vlasti nisu odlučile odustati od svoje namjere - ispričao je Tihomir. Na njegovu priču nadovezao se i Domagoj:</p><p>- Imamo osjećaj za pravdu, zato radimo to što radimo. Povuče te odgovornost prema okolini i društvu. Volimo Zagreb i volimo svoje naselje, iz šale nekad znamo reći da je Trnje ‘prvi red do Save’. Tu pecamo, družimo se... Jednostavno, tu smo pustili korijenje i tu nam je dom - zaključio je Domagoj.</p><p>Na Trnjanskom nasipu u nedjelju poslijepodne s predstavnicima Hrvatskih voda susreli su se ljutiti građani kojima je voda ušla u domove.</p><h2>Građani ljutiti na Hrvatske vode</h2><p>- U normalnim okolnostima u Savu se takva voda ne smije puštati zbog fekalija i svega ostalog. Trebalo je samo nazvati Hrvatske vode, došle bi i otvorile ustavu - rekao je predstavnik Hrvatskih voda Zoran Čavlović.</p><p>- Čemu se smijete, tome što mi je dijete bježalo van - odgovorio je vidno iznervirani stanar Domagoj Vorberger, koji je s Tihomirom Blagusom ušao u zgradu i otvorio ustavu. I dok je Čavlović upozoravao da je nakon intervencije građana moglo doći do strujnog udara, građani se s pravom pitaju tko će biti kriv ako se opet na Zagreb sruči silna kiša...</p><h2>Milanović: Sjećam se Blagusa s nogometa, bio je super dečko</h2><p>- Da, naravno da se sjećam Tihomira Blagusa. Igrali smo zajedno u NK Trnju. Barem 200 tekmi - potvrdio je za 24sata hrvatski predsjednik Zoran Milanović.</p><p>Kad je proučio fotografiju ekipe s Trnja, kaže da je snimljena tijekom 1983. godine. </p><p>- Tihomir je igrao, ako se ne varam, otraga. Solidan igrač s dobrom tehnikom. Ja sam, pak, malo mijenjao: krilo ili bek. Više ovo drugo jer bilo je boljih od mene u napadu - otkrio je šef države malo poznate detalje svoje nogometne karijere. </p><p>O specifičnoj frizuri (lifestyle ekspertima koji su pogledali fotografiju na prvu se učinilo da je napravio trajnu) kaže da to nije ništa posebno. </p><p>- Snimljeno je u trećem razredu srednje, kad sam imao 16, 17 godina. Igrao sam još godinu dana i prestao. Kosa je malo svjetlija nego inače jer je fotka snimljena odmah nakon godišnjih odmora - dodaje gospodin Milanović, kojeg smo oraspoložili podsjećajući ga na dio mladosti koju je proveo u poznatom zagrebačkom kvartu naslonjenom na autoput Ljubljana - Zagreb - Beograd.</p><p>U NK Trnju, kaže, okupljali su se uglavnom momci s Trnja (sjeverno od autoputa) i starog Trnja (južno od autoputa i sjeverno od nasipa), i to je bio sastavni dio kvartovske tradicije.</p><p>- Većina mojih suigrača bila je iz radničkih obitelji, a kvart je imao dosta šarma, iako se tad tek počeo razvijati. Blagus je bio sa Starog Trnja - prisjetio se predsjednik. </p><p>Kako nam je Tihomir ispričao, Milanovića tada nitko u klubu nije volio jer se nikad ni s kim nije htio družiti, a i loše je igrao nogomet. </p><p>- Igrali smo nogomet skupa nekih godinu i pol, ali nije mu baš išlo. Uvijek je bio sebičan i nikom nije htio dodati loptu, nisu ga ni dečki iz kluba nešto previše voljeli - priča nam Tihomir.</p><p>Milanović, osim što nije bio dobar na terenu, izbjegavao je i društvo, a od svega je najviše volio knjigu.</p><p>- Nismo se baš nešto previše družili, uvijek je bio samozatajan. Kada bi nakon utakmice svi dečki iz kluba išli na piće, on nije htio, već je odmah produžio kući. Ma, samo mu je knjiga bila na pameti. Ali evo, vidite i sami gdje ga je to dovelo – pričao nam je Tihomir. </p><p>- Da, da, a zato si ti tu gdje jesi. Provaljuješ u ustavu - prekinuo ga je Domagoj i obojica su prasnuli u smijeh.</p>