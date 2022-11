Tik Tok izazov donosi smrt, djeci nestaje empatija na internetu

Udaranje u testise svom snagom, namjerna gušenja, istrčavanja pred jureće automobile, selfieji na vagonima vlakova, podmetanje olovki i šestara na stolac razrednoga kolege... Iako sve odreda zvuči zastrašujuće, riječ je o izazovima koji kruže društvenim mrežama i koje osnovnoškolci redovito prakticiraju. Nažalost, ne sprečava ih ni to što mogu završiti s teškim ozljedama ili smrću.

Prije nekoliko dana Glas Slavonije objavio da je u KBC Osijek u proteklom periodu primljeno više dječaka s takozvanom torzijom testisa. Riječ je, naime, o rotiranju testisa s prekidom dotoka krvi, što za posljedicu može imati neplodnost ili kompletno uklanjanje testisa. A u konkretnim slučajevima ova su opasna stanja rezultat novog izazova koji kruži na društvenoj mreži TikTok i zove se "Hit Him in the Balls Challenge", ili u prijevodu "Izazov udari ga u testise". Poanta izazova je da nekog dječaka naglo, bez ikakve najave, udarite što snažnije nogom u genitalije, a čini se da udarce upućuju jednako i drugi dječaci i djevojčice. Naravno, onaj koji je primio udarac mora otrpjeti bolove i ne žaliti se nikome da se to dogodilo. Tako ni osječkim liječnicima dječaci koji su primljeni u bolnicu s torzijom testisa nisu željeli priznati da je riječ upravo o ovom opasnom TikTok izazovu i liječnici nemaju informacije da je baš o tomu riječ. No više slučajeva u kraćem periodu svakako pali alarm i poziva na uzbunu.

- Mogu samo reći da imamo veći broj slučajeva torzije testisa kod djece ovih dana. Kod torzije testisa dolazi do prekida cirkulacije i trajnog propadanja testisa. U najtežem slučaju rezultat liječenja je uklanjanje takvog testisa – rekao je za Glas Slavonije doc. dr. sc. Dalibor Divković, voditelj Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a Osijek.

U zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj još nisu imali slučajeve dječaka s torzijom testisa, no s obzirom na to da su se nagledali drugih stvari, ne bi ih, kažu, čudilo da ovakva pojava krene i kod njih.

Prim. dr. Zoran Barčot, voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Klaićevoj, upozorava da im je i dalje najopasnija pojava s kojom se suočavaju snimanje selfieja na vagonima vlakova. Ovakvi izazovi, nažalost, ne jenjavaju, unatoč mnogobrojnim upozorenjima i činjenici da svake godine bude nekoliko smrtnih slučajeva, kao i tinejdžera s teškim i za život opasnim opeklinama. Izazov leži u tomu da se netko popne na vagon, snimi selfie i objavi ga na društvenim mrežama, no djeca nikako da postanu svjesna činjenice kako su i vagoni koji stoje spojeni na mrežu te da se onog trena kad se netko popne na vagon, njegovim tijelom zatvara strujni krug. Posljedica je udarac struje s jačinom od čak 25.000 volti.

No selfieji na vagonu nisu kraj priče, pa dodatno šokira saznanje prim. dr. Barčota da učenici koji su mahom od prvog do trećeg razreda osnovne škole odrađuju izazove istrčavanja pred automobile u vožnji. Cilj je naglo izjuriti pred automobil te ga izbjeći, kao i one u susjednim trakovima, kako bi se na taj način prešlo na drugu stranu ulice.

- Moja kolegica s intenzivne osobno je to doživjela. Tijekom vožnje dječak joj je doslovno skočio pred automobil. Nasreću, nije brzo vozila, pa je zakočila i šokirana izašla iz automobila. Pitala je dječaka što mu je, zašto to radi, na što joj je on odgovorio da mu je žao, ali da je morao to napraviti jer je odrađivao izazov - priča nam prim. dr. Barčot.

To nas svakako podsjeća i na još jedan slučaj, također iz Osijeka, kad je 15-godišnji dječak svojedobno sjedio na stolcu nasred prometnice s mobitelom u rukama i čekao da naiđe automobil. Priznao je poslije svojoj majci da je bila riječ o izazovu s TikToka. U Klaićevoj, nasreću, nije bilo slučajeva djece koja su dolazila zbog pogubnog "Blackout challengea", koji zahtijeva od djece da se guše koječime i pokažu na videu koliko dugo tako mogu izdržati. Ipak, reći ćemo samo ključnu činjenicu - do nesvjestice može vrlo brzo doći, a mozak je već nakon tri minute bez kisika nepovratno oštećen.

No prim. dr. Barčot u posljednje se vrijeme u Klaićevoj nagledao djece primljene zbog ozljeda koje su nastale nakon što su sjela na podmetnutu tehničku olovku ili šestar. Time se najčešće bave učenici u dobi oko 12 godina, a ono što čine je da razrednom kolegi na stolac stave tehničku olovku ili šestar s vrhom prema gore kako bi sjeo na njih svom snagom. S obzirom na to da tehničke olovke lako pucaju, u Klaićevoj su imali nekoliko slučajeva da su djeci kirurški morali vaditi puknute dijelove iz tijela. Nemaju svi izazovi tjelesne posljedice. Neki od njih ostavljaju i psihičke posljedice te spadaju u klasični bullying, odnosno psihičko zlostavljanje vršnjaka kroz određene postupke.

U posljednje vrijeme vrlo je popularno, kaže prim. dr. Barčot, natjecanje u uništavanju stvari školskih kolega. Dakle, izazov je tko će uništiti više nečijeg školskog pribora, torbi, knjiga, odjeće, obuće... Oni mlađi, od prvog do četvrtog razreda, koji pohađaju boravak, imaju još perfidniji način. S obzirom na to da dio djece koji nije u produljenom boravku ranije odlazi kući, i da pritom u školi ostavljaju školske torbe sa svim stvarima, oni koji se zadržavaju u razredu nakon njih naprave smjesu od ljepila i soka od jabuke te to uliju u torbu razrednoga kolege koji nije prisutan. I na TikToku se mogu naći filmići sa sličnom idejom, u kojoj je riječ o kombinaciji soka od naranče i ljepila. Posljedica je da se zbog kemijskih reakcija stvori čvrsta, gusta i rastezljiva smjesa koja u potpunosti uništi sadržaj torbe u koju je ubačena. Drugim riječima, takva torba i sve stvari u njoj više nisu ni za što drugo nego za smeće, pa nije teško pretpostaviti kakve to posljedice ostavlja na djecu koja su meta te s čime se suočavaju njihovi roditelji.

Pa što učiniti s problemima društvenih mreža među djecom i kako se postaviti prema svemu, upitali smo kliničku psihologinju Teu Brezinšćak iz Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok.

- Društvene mreže dio su života djece i mladih i od toga ne možemo niti trebamo bježati, posebice imajući u vidu mnoge njihove prednosti. Međutim, ono što možemo činiti je osnaživati ih tako da, kad budu daleko od naših očiju, a u online svijetu najčešće jesu, znaju kako donijeti dobre odluke – kaže Tea Brezinšćak.

Hoće li utjecaji društvenih mreža na djetetovu dobrobit i mentalno zdravlje biti pozitivni ili negativni, dodaje psihologinja, prije svega ovisi o tome što dijete na njima doživljava. Istraživanja, ističe, pokazuju da društvene mreže mogu biti izvor podrške za mlade i način njegovanja ispunjavajućih odnosa s drugima, što nam je bilo posebno važno tijekom pandemije, kad smo bili udaljeni jedni od drugih. S druge strane, pojedina online iskustva, kao što su izloženost nasilnim ponašanjima ili iskrivljenoj slici stvarnosti, u kojoj nema prostora za nesavršenost, mogu se negativno odraziti na našu psihološku dobrobit i mentalno zdravlje.

Izazov 'Hit him in the balls' potiče udaranje u testise dječake koji to ne očekuju, nakon čega proživljavaju oštar bol

'Skull breaker' je izazvao teške ozljede i zabranjen je, a potiče podmetanje nogu osobi koja poskoči, pa pada na leđa i glavu

'Sleepy chicken' ili 'uspavana piletina' mariniranje je i kuhanje piletine u sirupu za kašalj ili za bolove u svrhu haluciniranja

Izazov 'Kylie Jenner' nazvan je po starleti, a poanta je pumpanje usana vakuumom. To donosi masnice, podljeve i nabubrenost

Izazov 'Milk crate' penjanje je po utvrdi od gajbi, nakon kojeg je velik broj djece završio s prijelomima kostiju zbog pada s visine

Jedan od najopasnijih izazova, 'Blackout', donio je nekoliko smrtnih slučajeva djece koja su se slučajno zadavila

Izazov kukuruza na bušilici koštao je korisnike TikToka nekoliko prednjih zubi, nakon što su ih izbila rotirajuća zrna

Izazov 'Coronavirus' snimala su djeca i lizala vanjske površine, kao i WC daske, kako bi dokazali da korona ne postoji

Golišavi korisnici snimali su izazov 'Shilouette' s tamnocrvenim filtrom, misleći da se njihovi intimni dijelovi neće vidjeti

Korisnici su prekrivali cijelo lice voskom, a prekrivanjem nosa i usta riskirali su zdravlje za zabavu i čupanje dlačica

Neki od roditelja odlučili su zeznuti djecu, pa su ih uvjerili da na rukama imaju fekalije, iako je to bila samo čokolada

Upozorenje! Internetski izazovi opisani u ovom članku mogu vama i vašoj djeci nanijeti teške psihičke i fizičke ozljede i nikako im se ne smijete izlagati.

Roditelji često izražavaju zabrinutost zbog količine vremena koju njihova djeca provode online, dok su pitanja o tome kako vrijeme koje djeca provode online učiniti sigurnim i poticajnim za njihov razvoj manje česta. No jednako su važna, ako ne i važnija, kaže psihologinja Tea Brezinšćak.

- Razlog tomu je često uvjerenje da nam se, ako sve radimo kako treba, ne mogu dogoditi loše stvari, u psihologiji poznato i kao vjerovanje u pravedan svijet. Ako je moje dijete voljeno, podržano i usmjeravano od nas roditelja, bit će zaštićeno. I doista, odnos s roditeljem u kojem se dijete osjeća prihvaćeno i ne boji se tražiti savjet ili pomoć velika je snaga i pomaže da dijete ostane sigurno. Međutim, kad govorimo o rizicima online svijeta, važno je o njima otvoreno razgovarati i ne pretpostavljati da dijete već zna sve što mu je potrebno - tumači psihologinja Tea Brezinšćak te dodaje da djeca neosporno poznaju načine korištenja online alata više od nas, ali nemaju naše životno iskustvo koje bi ih štitilo od nepromišljenih odluka, niti su razvojno spremna za sve izazove koji ih tamo čekaju.

Podsjetimo se samo da razvoj mozga završava tek oko 25. godine. Posljednja sazrijevaju upravo ona područja mozga koja su, među ostalim, zadužena za to da budemo promišljeni, predvidimo posljedice naših ponašanja i da dugoročne posljedice stavimo ispred kratkoročnih zadovoljstava, a samim time donosimo dobre odluke, ističe psihologinja. U slučaju online izazova pobjedu često odnese potreba za neposrednim zadovoljstvom – lajkovima i pažnjom vršnjaka, a da su djeca pritom nedovoljno svjesna stvarnog rizika ili jednostavno vjeruju da se to njima ne može dogoditi.

- To nam govori o važnosti odgađanja korištenja društvenih mreža, posebno TikToka, putem kojeg se šire spomenuti izazovi, i poticanja kritičnosti djece prema sadržajima koje tamo vide. Uhvatiti korak s djecom i mladima postaje sve teže, ali ako odustanemo, oni ostaju sami. Nužno je osnaživati i djecu i roditelje kako bi pozitivni utjecaji društvenih mreža na njihovu dobrobit i mentalno zdravlje prevladali – upozorava psihologinja Brezinšćak.

Potrebni su, kaže, dobro osmišljeni preventivni programi i kampanje, temeljeni na dokazima, koji će doprijeti do velikog broja ljudi i tako učiniti korak prema društvu koje razumije da su naša ponašanja jednako stvarna i životna online kao što su to u tako nazivanom stvarnom životu. Često se čini, dodaje Tea Brezinšćak, da u online svijetu nestaje empatija, što je dijelom točno. Naime, istraživanja pokazuju kako su razine empatije šest puta slabije kod interakcija putem digitalnih uređaja nego licem u lice. Suptilne promjene lica i položaja tijela često nam govore više o tome kako se naš sugovornik osjeća nego njegove riječi, a upravo nam taj dio poruke, koji potiče naš empatični odgovor, ostaje skriven online. Važno je zato kontinuirano poticati empatiju i biti svjestan da je online svijet jednako stvaran kao svijet u kojem se s drugima susrećemo licem u lice, odnosno da u njemu nosimo istu odgovornost za svoje ponašanje, zaključuje psihologinja.

