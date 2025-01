TikTok u SAD-u odlazi u povijest, a zbog straha od špijunaže već su ga zabranile mnoge zemlje...

TikTok u SAD-u u nedjelju bi trebao otići u ropotarnice povijesti nakon što je tamošnji Vrhovni sud potvrdio zakon o zabrani te aplikacije. Odluka je donesena zbog nacionalne sigurnosti jer je TikTok u vlasništvu kineske tehnološke tvrtke ByteDance koja inzistira u odbacivanju optužbi da od korisnika aplikacije prikuplja podatke i dijeli ih s kineskom vladom. Američka vlada kompaniji ByteDance davno je postavila ultimatum da proda aplikaciju nekom odobrenom američkom kupcu, što oni i dalje odbijaju.

Zbog pozicije u kojoj su se našli, iz platforme su se obratili svojim korisnicima, kojih u SAD-u ima 170 milijuna, da će biti prisiljeni prestati s radom, osim ako administracija predsjednika Joea Bidena ne pruži jamstva tvrtkama poput Applea i Googlea da ih neće drakonski kažnjavati ako nastave pružati usluge TikToku. Ova odluka koju je potpisao i Joe Biden, a koju su Kinezi pokušali osporiti pozivajući se na kršenje ustava o slobodi govora, sprovest će se posljednji dan njegovog predsjedavanja SAD-om, pa Kinezi spas vide u Donaldu Trumpu koji će dužnost predsjednika preuzeti u ponedjeljak. No, Trump za sada ne šalje jasne poruke o sudbini TikToka koju je i sam pokušao zabraniti 2020. godine, iako je najavio da planira poduzeti korake kako bi spasio aplikaciju.

- Moja odluka o TikToku bit će donesena u ne tako dalekoj budućnosti, ali moram imati vremena da pregledam situaciju. Ostanite s nama - poručio je Trump koji je u petak o ovoj temi telefonski razgovarao i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

No, borba SAD-a protiv ove aplikacije za koju američki čelnici smatraju da među ostalim služi i za uznemiravanje, novačenje i špijunažu milijuna Amerikanaca, nije i jedina u svijetu. I druge zemlje su najavile ili su već provele djelomične ili potpune zabrane aplikacije.

Albanija je primjerice, izdala jednogodišnju zabranu TikToka krajem 2024., a njegovo gašenje temelje na porastu nasilja kojeg povezuju s aplikacijom. Australija je primjerice u travnju 2023. zabranila TikTok na svim uređajima u vlasništvu savezne vlade zbog sigurnosnih razloga i mogućoj izloženosti špijunaži od strane kineskih vlasti. Isto su napravile i Estonija, Velika Britanija, ali i institucije Europske unije. Francuska vlada je je također 2023. godine zabranila instaliranje i korištenje "rekreativnih" aplikacija kao što su TikTok, Netflix i Instagram na radnim telefonima 2,5 milijuna državnih službenika.

Zbog nacionalne sigurnosti, državnim službenicima Nizozemske, Norveške, Belgije, Novog Zelanda, Tajvana i Danske TikTok je zabranjen na službenim mobitelima, dok je Kanada svojim službenicima ne samo zabranila instaliranje TikToka na svojim uređajima, već je zatvorila dva TikTok ureda u Torontu i Vancouveru nakon savjeta kanadskih sigurnosnih i obavještajnih stručnjaka. Kanađani još uvijek mogu pristupiti TikToku i ondje stvarati sadržaj, ali su jasno upozoreni da da bi njihove korisničke podatke mogla prikupljati kineska vlada.

Indija je pak još 2021. godine trajno zabranila TikTok i desetke drugih kineskih aplikacija, uključujući aplikaciju za razmjenu poruka WeChat, zbog zabrinutosti za privatnost i sigurnost.