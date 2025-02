Tin je skočio u more i iz tonućeg auta izvukao čovjeka: 'Drago mi je što sam baš taj dan bio tamo'

Sve bih opet napravio, beskrajno mi je drago da sam taj dan radio popodne i vidio u trenu što se dogodilo s vozačem, prisjetio se Tin Brolich (35) trenutka prije više od sedam godina. Konobar, koji cijelo desetljeće radi u biogradskom kafiću "Šumpreš", 11. rujna 2017. godine počeo je s velikom kišom koja je zahvatila cijelo područje od Zadra do Murtera. Za svoju je hrabrost je 2017. godine dobio nagradu Ponos Hrvatske. Posjetili smo ga povodom 20. rođendana naše nagrade.

Zadar: Tin Brolich, dobitnik nagrada Ponos Hrvatske 2017. godine | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Dok sam se s narudžbe vraćao na šank, u kutu desnog vidnog polja vidio sam da jedan automobil nije nastavio putanju kojom je trebao ići. Okrenuo sam se naglo i vidio da je u moru. Bacio sam tacnu, otvorio vrata i počeo trčati prema automobilu. Skinuo sam majicu, hlače i tenisice i skočio u more. Ništa posebno nisam pomislio. Jednostavno nagonski, ljudski, došlo mi je, i ja sam skočio. Kad sam skočio prva mi je misao bila kako ga izvući iz automobila. Automobil je zaronio prednjim krajem tako da vozačeva vrata nisam mogao otvoriti, a kako je automobil sve više tonuo nisam mogao dohvatiti ni vrata od gepeka - nastavlja Tin objašnjavajući kako je uspio otvoriti zadnja vrata i ući u auto.

Austrijanac je sve snimio

Prilikom spašavanja vremešnog vozača, koje je trajalo desetak minuta, Tinu, danas ocu troje djece, pomogao je Slovenac, ali za slavu koja ga je dovela i do nagrade 'Ponos Hrvatske' odgovoran je Austrijanac koji je akciju snimio, poslao prijateljici, a onda proslijedila dalje, i sve je završilo viralno.

Prilazili su mu poznati, nepoznati, svi su htjeli pohvaliti i čestitati, iako je on duboko uvjeren da bi velika većina ljudi napravila potpuno isto.

Zadar: Tin Brolich, dobitnik nagrada Ponos Hrvatske 2017. godine | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Nisam se nadao da će se uopće pročuti za taj događaj, nije to bila ni intencija, jednostavno mislim da uvijek treba pomagati - objašnjava Tin svoju životnu filozofiju, a koji nakon osam godina nije prestao činiti dobra djela, iako kaže da nitko u međuvremenu nije završio u moru, barem ne pred njegovim očima.

Nikad nije upoznao vozača

No, vozača kojeg je spasio nikad nije imao prilike upoznati. Poslao je poruku javno, no jednostavno vozač je ostao nedostupan.

- Ma bio je u šoku, a već je u dubokoj starosti preko osamdeset godina, tako da se nismo imali prilike vidjeti, no bitno je djelo, sve ostalo je manje važno. Nismo se kretali u istom krugu ljudi, a poslije sam čuo da je i umro, no, definitivno lijepo je da znam da sam taj dan mu spasio život. Sad je more niže, ali prije sedam i pol godina je bilo meni do vrata, dovoljno je to da se čovjek utopi - zaključuje.

Tinu je mjesecima nakon incidenta zvonio mobitel, ljudi su mu prilazili i čestitali, no on tvrdi da se ništa suštinski nije promijenilo u njegovom životu, osim rada u kafiću, živi mirnim obiteljskim životom u desetak kilometara udaljenom Sikovu, no, uvijek je ipak malo i na oprezu, priznaje, jer mu je radno mjesto u biogradskoj lučici pa uvijek pogleda prema moru jer nikad ne znaš što se sljedeće može dogoditi.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Končar, Fina, Janaf, Studenac i Wiener osiguranje VIG.