Tinejdžer umro za računalom, otac: 'Igrice su mi bile život...'

Tinejdžer s Tajlanda srušio se i umro za svojim računalom nakon cjelodnevnog igranja igrice tijekom školskih praznika, javlja Daily Mail.

Piyawat Harikun (17) završio je s nastavom krajem listopada, a slobodno vrijeme iskoristio je za igranje video igrica na kompjuteru u svojoj sobi.

Roditelji kažu da je znao ostati budan cijelu noć, a tijekom dana je samo navukao zavjese i nastavio igrati igrice u obiteljskoj kući u Udon Thani, na sjeveru Tajlanda. Odnijeli bi mu hranu u sobu i nagovarali ga da prestane, no on nije želio prestajati sa svojom opsesijom.

Dječakov otac Jaranwit ušao je u sinovu sobu u ponedjeljak popodne i zatekao sina kako leži na podu. Na stolu se nalazila hrpa praznih kutija od dostave hrane, bočica energetskog pića, a slušalice su mu bile na kompjuteru.

