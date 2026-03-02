Obavijesti

aktivirana konzularna mreža

Tisuće državljana EU-a u Iranu

Piše HINA,
Foto: Mohamed Azakir

Točan broj onih koji traže evakuaciju nije objavljen

Admiral

Procjenjuje se da je u Iranu ostalo nekoliko tisuća ljudi s državljanstvom neke od država članica EU, rekao je visoki dužnosnik EU. Mnogi od njih imaju i iransko državljanstvo i ne žele nužno napustiti zemlju, dodao je dužnosnik.

Točan broj onih koji traže evakuaciju nije objavljen.

AGRESIJA NA IRAN VIDEO Eksplozije u Dubaiju, Dohi i Abu Dhabiju. Pogođena baza na Cipru, srušen F-15...
VIDEO Eksplozije u Dubaiju, Dohi i Abu Dhabiju. Pogođena baza na Cipru, srušen F-15...

Procjenjuje se da je mnogo veći broj državljana EU-a zaglavljen u zemljama koje okružuju Iran zbog otkazivanja letova uzrokovanih zatvaranjem zračnog prostora.

Kako bi im pomogla, Europska unija aktivirala je mrežu konzularne suradnje osmišljenu za učinkovitiju koordinaciju napora evakuacije.

