Tisuće državljana EU-a u Iranu

Procjenjuje se da je u Iranu ostalo nekoliko tisuća ljudi s državljanstvom neke od država članica EU, rekao je visoki dužnosnik EU. Mnogi od njih imaju i iransko državljanstvo i ne žele nužno napustiti zemlju, dodao je dužnosnik.
Točan broj onih koji traže evakuaciju nije objavljen.
Procjenjuje se da je mnogo veći broj državljana EU-a zaglavljen u zemljama koje okružuju Iran zbog otkazivanja letova uzrokovanih zatvaranjem zračnog prostora.
Kako bi im pomogla, Europska unija aktivirala je mrežu konzularne suradnje osmišljenu za učinkovitiju koordinaciju napora evakuacije.
