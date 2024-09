Tisuće hodočasnika na misi za Svetu nedjelju u Ludbregu

Više desetaka tisuća vjernika i ove se godine okupilo u nedjelju u Ludbregu u Prošteništu Predragocjene Krvi Kristove na središnjem misnom slavlju ludbreške Svete nedjelje koje je predvodio msgr. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup. U svojoj propovijedi, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša kazao je da susret u Ludbregu nije samo povijesna tradicija, već i duboko osobno duhovno iskustvo.

- Krist nas danas poziva da dublje shvatimo i živimo te njegove riječi, da u svakoj svojoj misli, riječi i djelu očitujemo vjeru koja nije samo deklarativna, već stvarna i djelatna. Kristova Krv nije prolivena samo da bi ostala relikvija, već da bi postala središnja stvarnost naših života - kazao je nadbiskup Kutleša te dodao da naša vjera mora oblikovati svaki aspekt našeg postojanja, uključujući i javno djelovanje.

Intelektualne elite, pa i unutar Crkve, povukle su se iz zajedničkog svijeta oko sebe

- Povijest pokazuje da javni život koji isključuje Boga ne obogaćuje, već ubija ljudski duh. Žalosna slika Europe koja se odriče svojih kršćanskih korijena, na koju je upozoravao papa Benedikt XVI., naša je realnost. Osim toga, sve jasnije opažamo kako su se intelektualne elite, pa i unutar same Crkve, povukle ne samo iz zajedničkog svijeta oko sebe, nego i iz same stvarnosti - ocijenio je u propovijedi nadbiskup.

Kao važno je naglasio da oni koji obnašaju javne službe prepoznaju svoju odgovornost.

- Kršćanski poziv zahtijeva od nas da oblikujemo društvo prema vrijednostima koje proizlaze iz prirodnog moralnog zakona, koje štite ljudsko dostojanstvo od začeća do prirodne smrti te koje čuvaju slobodu savjesti i istinski odgajaju nove naraštaje u duhu istine i pravde - dio je propovijedi.

Ujedno je poslao i poruku kritike vjernicima.

- Još uvijek se većina hrvatskih građana spremno izjašnjava vjernicima, u velikoj većini katolicima. Spremni smo ponositi se svojom vjerom, ali se zaustavljamo kada vjera od nas zahtijeva promjenu karaktera, stila života i navika - rekao je nadbiskup Kutleša te posebnu poruku uputio i političarima.

- Posebna je odgovornost na vama, politički dužnosnici koji se izjašnjavate katolicima. Nijedna politika ne može opravdati podvrgavanje zapovijedi Božjih odredbama ljudskim. Moramo i kao narod oporaviti karakter da bismo mogli reći „da“ onome što našoj domovini treba, a „ne“ onome što joj ne treba. Moramo očuvati zdrav razum kako bismo prepoznali razliku između dobra i zla - zaključio je nadbiskup.

Uoči misnog slavlja, u ime Hrvatskog sabora, potpredsjednik Sabora Željko Reiner obratio se hodočasnicima prilikom čega se osvrnuo na neotuđivo dostojanstvo koje, kako je rekao, pripada svakom ljudskom biću, bez obzira na boju kože, spol, političko uvjerenje.

- Dostojanstvo koje nadilazi svaku okolnost, bez obzira na to u kakvom stanju ili situaciji se ljudsko biće nalazi, i to od začeća do prirodne smrti. Poštujemo li doista dostojanstvo drugih ljudi? Poštujemo li dostojanstvo drugih ljudi u svakodnevnom životu - upitao je Reiner.

U ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, misnom slavlju prisustvovala je i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je kazala da želi iskazati poštovanje prema čudu koje se obilježava u Ludbregu, kao i prema svim hodočasnicima i kontinuitetu koji se održava preko šest stoljeća.

Ludbreg - jedino euharistijsko svetište u Hrvatskoj, mjesto mira i zajedništva

Gradonačelnik Grada Ludbrega, Dubravko Bilić istaknuo je kako je Ludbreg jedinstveno mjesto u Hrvatskoj.

- Jedino papinski priznato proštenište u kojem se desilo čudo pretvorbe vina u krv Kristovu tijekom mise. Danas je Ludbreg središte mira, zajedništva i volio bih da se ta poruka iz Ludbrega prelije na cijelu Hrvatsku, da svi zajedno zapravo radimo za dobrobit svih ljudi koji u Hrvatskoj žive - poručio je gradonačelnik prije misnog slavlja.

Župan Varaždinske županije, Anđelko Stričak, naglasio je da je Svetište Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu u Varaždinskog biskupiji jedino euharistijsko svetište u Hrvatskoj, dok je ludbreška Sveta nedjelja tradicionalan vjerski događaj koji okuplja velik broj vjernika.

- Za Ludbreg je ovo važan dan, ne samo zbog Svete nedjelje, tog duhovnog dijela, nego i zbog gospodarskog i turističkog dijela. Grad je već danima pun hodočasnika i upravo dolazak svih tih hodočasnika najbolje govori o važnosti ovog mjesta - kazao je Stričak.