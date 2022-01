Na tisuće kamiondžija u Kanadi izašlo je na ulice pokazati svoje nezadovoljstvo u znak protesta protiv nametanja obveznog cijepljenja i restriktivnih mjera koje je nametnula tamošnja vlada uslijed pandemije koronavirusa. Povorka se održava pod nazivom 'Konvoj slobode'.

Naime, vlada premijera Justina Trudeaua predstavila je nove mjere u borbi protiv korone, a jedna od njih je i cijepljenje kamiondžija koji prelaze američko-kanadsku granicu.

Koliko su prosvjedi eskalirali i koliko su loše tu odluku prihvatili govori podatak da su iz sigurnosnih razloga Trudeau i njegova obitelj napustili dom u Ottawi te se nalaze na tajnoj lokaciji, izvijestio je CBC.

Da mjere opreza zaštite dužnosnika nisu uvedene slučajno govori i to da je 2020. jedan pripadnik kanadske vojske naoružan pištoljem, vozilom se zaletio u dvorišna vrata službene rezidencije ‘Rideau Hall‘ (Vladina kuća) gdje živi obitelj Trudeau.

No, postoji opcija i za one koji se ne žele cijepiti, a to je 14 dana karantene nakon što se vrate svojim kućama.

Snimke s društvenih mreža i televizijskih vijesti prikazuju kamione kako vijugaju autocestama dok ih kraj cesta i na nadvožnjacima bodre brojni koji mašu kanadskim zastavama i drže transparente protiv Trudeaua.

GoFundMe kampanja je do danas prikupila više od milijun kanadskih dolara od više od 99.000 donatora.

Očekuje oko 10.000 ljudi na prosvjedu, a ljudi dolaze i izvan kanadskih granica, piše BBC. Podršku prosvjednicima dali su i podcaster Joe Rogan, multimilijarder Elon Musk, Donald Trump Jr. - sin bivšeg američkog predsjednika - i britanski komičar Russell Brand.

Prosvjednici planiraju ostati u centru Ottawe u blizini zgrade parlamenta tijekom vikenda. Jedino što zahtjevaju od vlade je poništavanje mjera o obaveznom cijepljenju.

- Želimo biti slobodni, želimo moći odlučivati i želimo nadu - a vlada nam je to oduzela - rekao je Harold Jonker, vozač kamiona i vlasnik autoprijevozničke tvrtke za BBC.

U Kanadi je cijepljeno više od 80 posto populacije, a Trudeau ističe kako su ovaj konvoj i njegovi pristaše tek "mala marginalna manjina" zbog koje je, ipak, pobjegao iz vlastite rezidencije.

Iz policije kažu kako su spremni za interevenciju ako to bude bilo potrebno.

Naime, novih mjera vozači kamiona koji rade na prekograničnim rutama ranije su bili izuzeti jer su smatrani ‘neophodnim radnicima‘.

Brojni sada smatraju da će nametnute mjere samo pogoršati postojeće probleme u lancu opskrbe s kojima se susrela i Kanada pojavom pandemije koronavirusa.