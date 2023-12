Tisuće ljudi na ulicama u Srbiji, studenti se sukobili s policijom: Evo zašto se bune protiv Vučića

Zahtijevamo da Vlada odmah prizna izbornu krađu. Tražimo da se formira tim koji će pregovarati s građanima. Tražimo da dopuste poslanicima i odbornicima da uđu u Skupštinu. Odustati nećemo jer nemamo drugu priliku. Vučić je pozvao svoje pristalice da se ne sukobe s nama. Mi nećemo ni s kim da se sukobima, mi hoćemo našu pravdu, rekao je Srđan Milivojević, jedan od vođa ujedinjene opozicije "Srbija protiv nasilja", koja se nalazi ispred beogradske Skupštine gdje nekoliko tisuća ljudi prosvjeduje zbog, kako tvrde, izborne krađe.

Ovo je sedmi prosvjed, ujedno i najmasovniji poslije izbora održanih 17. prosinca za koje oporba tvrdi da su pokradeni i traži poništavanje, a u pokušaju mase da uđe u zgradu skupštine grada razbijeno je staklo na ulaznim vratima i okna na bočnim prozorima. S unutarnje strane vrata su policijske snage s opremom za razbijanje demonstracija, štitovima i kacigama koje sprečavaju masu da uđe. Jedan od zaštitara prethodno je od prosvjednika zatražio da se maknu i upozorio ih da čine "kazneno djelo". Uz skandiranje "ulazi, ulazi" i "izlazite napolje" iz mase se čuju psovke upućene predsjedniku Aleksandru Vučiću: "Vučiću, lopove..." Uz to, studenti su najavili da će, ako im se ne ispune zahtjevi, od sutra blokirati glavne prometnice u Beogradu.

- Ova država se svela na volju i zlovolju tog čovjeka. Ovo je pobuna naroda da sačuvamo ono malo dostojanstva što nam je ostalo. Neka uhićuje, to je najmanji problem, ostajemo ovdje dok se ne izborimo za svoja prava. Mi to pokušavamo privesti na civiliziran način, ali u Vučićevom sistemu to je nemoguće. On je unio mržnju u narod, podijelio ga na one koji su za njega i protiv njega. Poslao je poruku da će se služiti svim nasilnim formama da zadrži vlast. On direktno prijeti i poziva na linč, ali mi nećemo ustuknuti - izjavio je Borislav Novaković, član Narodnog pokreta, koja je također dio ujedinjene opozicije "Srbija protiv nasilja".

- Dobio sam direktno suzavac u oči, a ja samo želim doći u svoju Skupštinu, gdje me narod doveo, a zato sam dobio direktno suzavac u oči. Mi samo želimo ući u svoj dom, gdje nas je narod izabrao. Nema razilaženja, sutra svi ovdje u što većem broju, ovo može riješiti samo otpor građana - rekao je Aleksandar Jovanović Ćuta, zastupnik Ekološkog ustanka i jedan od lidera koalicije ‘‘Srbija protiv nasilja‘‘.

No zašto brojni građani, a posebice mladi i studenti okupljeni u inicijativu "Studenti protiv nasilja" danima traže poništavanje izbora?

Srpska napredna stranka (SNS) srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u izbornoj je noći proglasila apsolutnu pobjedu, a tamošnje državno izborno povjerenstvo (RIK) potvrdilo je dan kasnije kako je SNS osvojio 46,84 posto glasova. Oporbena koalicija lijevog centra "Srbija protiv nasilja“ (SPN) osvojila je 23,38 posto.

Na izborima, koji su bili isto kad i parlamentarni, u Beogradu SNS je dobio oko 38 posto, a SPN oko 35 posto glasova. Ta koalicija, koja je pozvala na prosvjede, tvrdi da je volja građana pokradena brojnim zlouporabama. Primjedbe su imali i međunarodni promatrači, ocijenivši da je kampanju za izbore, premda nije bio kandidat, obilježila dominacija Vučića, što je, uz nepravednu konkurenciju, pristrane medije, dovođenje birača iz Republike Srpske, migraciju glasača iz drugih krajeva Srbije u Beograd kako bi glasovali, te brojne druge nepravilnosti, pridonijelo neujednačenim izbornim uvjetima.

Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je kazao nakon jučerašnje sjednice tog tijela kako RIK nije adresa zahtjevima za poništenje i ponovno raspisivanje izbora u Beogradu. Odlučili su da će RIK tražiti od MUP-a i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da provjere pozive za glasanje za koje oporba tvrdi da su upućeni tzv. fantomskim biračima izvan mjesta prebivališta. Opozicija tvrdi kako je na "lokalnim izborima u Beogradu glasalo čak 30 posto fantomskih glasača".

- Utvrdili smo da najveći broj birača ima prijavljeno prebivalište i upisan je u Jedinstveni birački spisak mnogo prije raspisivanja izbora održanih 17. prosinca 2023. Provjeravani su birači na adresama navedenim u pozivima za glasanje koje su RIK-u, uz zahtjev za poništavanjem izbora u Beogradu, predali kandidati liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić i Miroslav Aleksić kao dokaz navodne izborne krađe. Iz tablica koje su nam dostavila ministarstava jasno se vidi da najveći broj birača ima prijavljeno prebivalište i upisan je u birački spisak mnogo prije raspisivanja izbora, od kojih neki i prije 20 godina - priopćio je RIK.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Međutim, njemačko Ministarstvo vanjskih poslova navodi da su "nepravilnosti koje su utvrdili međunarodni promatrači na parlamentarnim izborima u Srbiji neprihvatljive za zemlju koja pretendira priključiti se EU".

Parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore u Srbiji, 17. prosinca, pratilo je 5587 domaćih i stranih promatrača među njima i promatrači Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Oni su nakon izbora ocijenili da su izbore obilježile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Vučića, negativna kampanja i širenje straha.

Vučić je odbacio prigovore i optužbe da su izbori bili neregularni i pokradeni, nazivajući oporbu "lažljivcima i nesposobnima".

- Izbori su protekli mirno i bili najmirniji u novijoj povijesti Srbije. Veoma sam ponosan na tu činjenicu. Protekli su bez skoro ijednog fizičkog incidenta, samo jedan tijekom kampanje kad su napadnuti promatrači organizacije CRTA, a u kampanji nije bio niti jedan. Neće biti nikakve nasilne smjene vlasti, vlast u Srbiji mijenja na izborima i tako će biti uvijek, a ne samo danas - poručio je Vučić. Zatim je optužio pojedine promatrače iz Austrije da su "pokrali izbore u svojoj partiji, a došli su nadzirati demokratske izbore u Srbiji".

Raša Nedeljkov, predsjednik Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), koja je nezavisna organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma u Srbiji rekao je da su "drastične zloupotrebe prava birača eskalirale na izborni dan".

- Izražavamo veliku zabrinutost u odnosu na kvalitetu parlamentarnih izbora. Zbog obujma i vrste ozbiljnih zloupotreba u Beogradu zaključujemo da rezultati izbora u Beogradu ne odražavaju slobodnu volju birača koji žive u njemu. Nakon brojnih predočenih dokaza, svjedočanstava ljudi i na različite načine manipulacije koje su prekrajale izbornu volju građana, institucije umjesto da počnu raditi svoj posao, govore da je sve u redu, da je izborni proces čist kao suza i tako provociraju građane koji imaju pravo osjećati bijes - rekao je Nedeljkov, čiji su članovi organizacije bili također promatrači na izborima.

Iako Vučić tvrdi da nema ponavljanja izbora te da je sve regularno, u Beogradu bi se oni mogli ponoviti ako SNS s koalicijskim partnerima ne osigura većinu vijećnika jer je lista kontroverznog liječnika Branimira Nestorovića, koja bi mogla biti presudna za formiranje vlasti u prijestolnici, poručila da neće u koaliciju ni s oporbom niti sa SNS-om. Nestorović je novinarima rekao da su kandidatima za vijećnike s njegove liste već počele pristizati "šestocifrene ponude, i ne u dinarima" da promjene tabor. No kasnije je dodao da bi "podržali vlast ako bi došlo do pokušaja nasilnih promjena na ulici"

Foto: Milos Tesic/ATAImages

.- Ovo izgleda kao scenarij iz 2000. Sutra ćemo se i mi sastati i razgovarati na ovu temu, ali što se ovog izoliranog slučaja tiče, mislim da će eskalirati, jer ako sada ne odustanu, onda gube njihov smisao i mogu ići u političku penziju - rekao je u nedjelju Nestorović.

Zbog svega, potpredsjednica Stranke slobode i pravde (SSP) i nositeljica izborne liste Srbije protiv nasilje (SPN), Marinika Tepić već danima štrajka glađu. Tepić kaže da njezin štrajk glađu nije ni "predstava ni performans, a ponajmanje farsa, kako to žele predstaviti režimski mediji u Srbiji".

Naglasila je da su izuzetno važni izvještaji Vijeća Europe i Europskog parlamenta u kojima se navodi da izbori nisu bili fer. Podsjetila je kako se već pojavilo nekoliko zahtjeva za nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi, kao i na lokalnim izborima 1996., istražila i utvrdila što se točno dogodilo.

- Mi imamo dokaze da su uvezeni stranci koji su glasali u Beogradu. Volja Beograđana promijenjena je u većem broju nego što je razlika u glasovima SNS-a i SPN-a - rekla je Tepić. Osim nje, u štrajku glađu sudjeluje još jedan čelnik te koalicije, Miroslav Aleksić, a pridružile su im se zastupnice u Skupštini Jelena Milošević i Danijela Grujić te zastupnici Janko i Željko Veselinović

